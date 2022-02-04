الأمطار والسحب الثقيلة تغطي معرض القاهرة الدولي للكتاب

غطت الأمطار والسحب الثقيلة سماء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥٣، بأرض المعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وسط إقبال كبير من قبل المواطنين.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.