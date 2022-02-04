الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأمطار والسحب الثقيلة تغطي معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

غطت الأمطار والسحب الثقيلة سماء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥٣، بأرض المعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وسط إقبال كبير من قبل المواطنين.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب
ماء مجمع اللغة العربية المواطنين الخميس هوية مص مركز مصر للمعارض الدولية تار القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي للك معرض القاهرة الدولي للكتاب ف تحل اليونان ضيف شرف الدورة المؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس شخصية معرض كتاب الأطفال البرنامج المهني عرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥٣ عبدالتواب يوسف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥٣ يحيي حقي شخصية المعرض معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورت الترجمة عن العربية جسر للحضارة

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قيمة مصر

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