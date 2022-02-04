الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية: لا زيادة في أسعار المواصلات

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، الوحدات المحلية والمواقف والمرور والتموين بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من مدى  الالتزام بالتعريفة الجديدة  وعدم زيادة في أسعار المواصلات من الميكروباص والسرفيس والعمل بنفس التعريفة المعمول بها في وقتنا الحالي والتزام جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة، حيث تشهد جميع المراكز والمدن حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بمحطات تمويل السيارات وبجميع المواقف.

يأتي هذا عقب قرار  لجنة التسعير  لأسعار المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين للربع السنوي على  أنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، حيث  تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه ارتفاع طفيف بقيمة  25 قرش لتر لتكون الأسعار كالتالي: 9.50 جنيه لتر بنزين 95
8.50 جنيه، لتر بنزين 92، 7.25 جنيه، لتر بنزين 80، كما تم تثبيت أسعار السولار والكيروسين وكذلك المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وكذا المورد لباقي القطاعات المختلفة .

وشدد محافظ المنوفية على جميع الإدارات الفرعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وترصيد الكميات الموجودة بالمحطات والتواصل في حالة وجود أي مشاكل أو تكدسات، مع تكثيف الحملات والمتابعة ورصد المخالفات إن وجدت من خلال الأجهزة المعنية ومتابعة تنفيذ كافة التوجيهات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وائل لطفي

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