«مياه سوهاج» تناشد المواطنين بتوصيل المياه على الخطوط الجديدة

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بأعمال مد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة لعدد 69 قرية بسبعة مراكز بمحافظة سوهاج، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف “حياة كريمة”.

وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى عدد القرى الجاري بها مد خطوط مياه شرب للمناطق المحرومة 8 قرى بمركز طما وعدد 15 قرية بمركز المراغة و 11 قرية بمركز المنشاة، بالإضافة إلى قرية واحدة بمركز ساقلته وعدد ٦ قرى بمركز جرجا و١٩ قرية بمركز البلينا و9 قرى بمركز دار السلام.

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بضرورة توصيل الوصلات المنزلية على الخطوط الجديدة التي تم تنفيذها وذلك بسعر التكلفة، وأنه عقب الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال تصبح نسبة تغطية مياه الشرب للسبعة مراكز الجاري بها تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف “حياة كريمة” 100%.