الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بنى سويف يهنئ مدرس مساعد لفوزه بجائزة أفضل طالب دكتوراه بأستراليا

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

هنأ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور عصام ضيف المدرس المساعد بقسم علوم وتكنولوجيا النانو بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، بعد إعلان المعهد الملكي الأسترالي للكيمياء فوزه بجائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية علي مستوي أستراليا ونيوزيلندا لعام 2021.

وأشاد رئيس جامعة بني سويف، بالإنجاز الجديد الذى حققه عضو هيئة التدريس بجامعة بنى سويف، والذى يعكس مدى الجهد المبذول فى الفترة الأخيرة فى مجال الارتقاء بالبحث العلمى ودعم الباحثين بكافة الإمكانات اللازمة ورفع اسم الجامعة عالياً على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وعبر الدكتور عصام ضي، عن سعادته بتهنئة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ودعمه الدائم لأعضاء هيئة التدريس والعلماء، بالإضافة إلى دعمه للباحثين بكافة الإمكانات اللازمة لتشجيعهم على إجراء المزيد من  البحوث العلمية والمشاركات الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات.

جامعة بني سويف البحث العلمي كلية الدراسات العليا عضو هيئة تدريس عضو هيئة التدريس

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