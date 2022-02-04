الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدتين إثر تصادم «ميكروباص وجامبو» على كوبرى إدفو

ارشيفية
ارشيفية

 لقيت سيدتان مصرعهما وأصيب آخر، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتين على  كوبري مدينة إدفو بمحافظة أسوان، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى، والمتوفيتين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى أمن أسوان إخطار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى جامبو أعلى كوبرى مدينة إدفو، ما أسفر عن مصرع كل من «س. إ. م»، تبلغ من العمر 22 عامًا، و"س. ع. ع"، تبلغ من العمر 59 عامًا، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل الجثمانين إلى مشرحة إدفو العمومية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 كما أصيب شخص آخر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث بمركز شرطة إدفو إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومباشرة التحريات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

كوبري مدينة إدفو أسوان حادث تصادم سيارة ميكروباص جامبو

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