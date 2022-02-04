«مستقبل وطن» يهنئ المنتخب الوطني بالوصول إلى نهائي الأمم الإفريقية

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب- المنتخب المصري بعد فوزه على المنتخب الكاميروني بركلات الترجيح في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

وغرد رشاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «مبروك لكل المصريين فوز المنتخب الوطنى وصعوده إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية.. مليون مبروك للفراعنة على صعودهم للدور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية ورسم البسمة والفرحة على وجوه المصريين».

وتأهل المنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني، إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية عقب الفوز على المنتخب الكاميروني ليلتقي في نهائي البطولة بالمنتخب السنغالي.

ونجح منتخبنا الوطنى المصرى فى التأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، بعد تخطيه نظيره منتخب الكاميرون صاحب الأرض بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 1، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس على ملعب "أوليمبي"، ضمن منافسات دور نصف النهائي.

ويخوض منتخب مصر المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية مساء الأحد المقبل ضد نظيره السنغالي للمرة العاشرة فى تاريخه. ويعد منتخب الفراعنة صاحب الرقم القياسي فى التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب.

وتشهد المباراة مواجهة ساخنة بين اللاعبين محمد صلاح وساديو ماني إذًا في النهائي، وهو ما بدأت الصحف العالمية بالإشارة لها بالفعل، لكنها في الحقيقة مباراة ستجمع بين المنتخبين الأفضل في القارة، بحثًا عن تحقيق النجمة السمراء.

مواجهة مصر والسنغال لن تكون الوحيدة هذا العام، فقرعة الدور الثالث والنهائي من المونديال وضعتهما في مواجهة بعضهما البعض، لذا فنحن أمام 3 مباريات مرتقبة، أولها ستكون يوم الأحد المقبل على ملعب "أوليمبي" بالكاميرون.