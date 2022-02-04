إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بعد ساعات من انتهاء الامتحانات بجامعة دمياط

قال الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، أنه بدأ إعلان بعض نتائج الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول، على الرغم من أن أمس الخميس هو آخر أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، فلقد بدأت نتائج كليات الجامعة فى الظهور، حيث تم إعلان نتيجة البرامج المميزة بكلية الآداب في كلا من برنامج نظم المعلومات الجغرافية، وأعلنت نتيجة جميع الفرق بالأمس، و‏برنامج متعدد اللغات وأعلنت نتيجة جميع الفرق.

‏وفي هذا الصدد يوجه الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة، كل الشكر والتقدير للدكتور عطية القللى عميد كلية الآداب، وإدارة الكلية وأعضاء الكنترولات.

وقد وجه رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات لاستمرار متابعتهم عملية الامتحانات بكلياتهم المختلفة، مؤكدًا عليهم ضرورة استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية.

كما حث رئيس الجامعة عمداء الكليات بسرعة الانتهاء من عمليات التصحيح وإعلان النتائج أولًا بأول.

يذكر أن آخر جلسة لمجلس جامعة دمياط قد وافقت على عدة قرارات أهمها الموافقة على انعقاد المؤتمر العلمي الرابع لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية "علماء المستقبل 5" في الفترة من 11-12 مايو 2022.

وقبول التبرع المقدم من شركة وجدي مؤمن وشركاه للصناعات النسجية، وهو عبارة عن 1324 قطعة ملابس، وذلك لتوزيعهم على الطلاب غير القادرين بالجامعة، وتم توجيه الشكر لأسرة المرحوم المهندس وجدي مؤمن، لحرصهم على تقديم التبرع السنوي الذي كان يقدمه لطلاب الجامعة طوال السنوات السابقة.

وتم قبول التبرع المقدم من كل من الحاج محمد محمد الغالي والحاج علي محمد الغالي، وهو عبارة عن مبنى هيكلي مكون من 5 أدوار ومقام على مساحة 800 متر بمدينة الشعراء بدمياط وتخصيصه لمستشفى العيادات الخارجية لكلية الطب البشري، مع توجيه المجلس الشكر لهما لحرصهما على الرعاية الصحية لأبناء محافظة دمياط ولدعمهم كلية الطب البشري بالجامعة.

كما أكد المجلس استمرار العمل في إنشاء المستشفى الجامعي على الأرض المخصصة لذلك بالحي الرابع بمدينة دمياط الجديدة.