الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملات مكبرة.. «الري» تزيل 75100 تعديا على النيل وفرعيه

إزالة موسعة للتعديات
إزالة موسعة للتعديات

أكدت وزارة الموارد المائية والري، استمرار قطاع حماية وتطوير نهر النيل والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية لتحقيق الردع اللازم.


وشن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الجمعة ، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 32  إزالة في نطاق محافظات " الدقهلية -أسيوط - سوهاج "، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 75100 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية .

- تعدد أنواع المخالفات

من جهته أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، استمرار العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التعديات والمخالفات، وأيضًا أشكال التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات.

كما أشار خالد، إلى إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا تعديات أو حشائش و ملوثات.

مخالفات حملات إزالة النيابة القوات المسلحة صيانة الرى حملات تطوير إزالة نهر النيل وزارة الري

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حملات مكبرة.. «الري» تزيل 75100 تعديا على النيل وفرعيه

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