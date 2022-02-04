واشنطن تجدد التزامها بدعم عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة فى الصحراء الغربية

جددت الولايات المتحدة التزامها بدعم جهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في قيادة العملية السياسية للأمم المتحدة في الصحراء الغربية.



جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا في واشنطن العاصمة.



كما ناقش الجانبان، بحسب البيان، المشاركة الدبلوماسية مع الشركاء الدوليين لتعزيز عملية سياسية ذات مصداقية من شأنها أن تؤدي إلى حل دائم وجليل للصراع في الصحراء الغربية.

و علي صعيد آخر ، رفض المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الكشف عن أي أدلة أو تفاصيل بشأن "تحضيرات" مزعومة لدى روسيا لفبركة ذريعة تؤدي لتدخلها عسكريا في أوكرانيا.

وقال برايس خلال مؤتمر صحفي له: "نستطيع القول إن لدى الولايات المتحدة معلومات حول أن روسيا تخطط لتنظيم تمثيلية على شكل هجوم زائف للقوات الأوكرانية أو استخباراتها كذريعة للتوغل اللاحق في أوكرانيا".

وأضاف أن "أحد السيناريوهات المحتملة يشمل فبركة فيديو دعائي".

وفي معرض رده على سؤال حول مصدر تلك المعلومات، قال برايس إن مصدرها "معلومات استخباراتية تم رفع السرية عنها"، ورفض التوضيح بشأن كيف يمكن الاطلاع عليها.

وأضاف: "أنا لن أكشف عما هو متوفر لدينا"، ردا على طلب تقديم أي دليل محدد.