الجيش اللبنانى: مناورة بحرية تكتيكية للقوات البحرية وخفر السواحل الأمريكية

أعلن الجيش اللبناني تنفيذ مناورة تكتيكية في عرض البحر مقابل منطقة رأس بيروت بواسطة مراكب تابعة للقوات البحرية في الجيش واخرى تابعة لخفر السواحل الأمريكية.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في وقت سابق اليوم أن وحدات من قواته ستقوم بتدريبات مشتركة بالذخيرة الحية مع وحدات من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في ميداني رماية الناقورة وإبل السقي جنوبي لبنان أيام السابع والثامن والعاشر من الشهر الجاري من السابعة صباحا وحتى السادسة مساء.

وعلى صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء اللبناني، اعتماد سعر منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان في احتساب سعر صرف الدولار بالجمارك "الدولار الجمركي" على البضائع المستوردة، على أن تسري هذه الأحكام عند إقرار الموازنة، مع إعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء مهما كان نوعها.

جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة نجيب ميقاتي، وبحضور جميع الوزراء لاستكمال دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي.

كما قرر المجلس إرجاء الموافقة على السلفة التي طلبها وزير الطاقة والمياه، لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريبًا.

وقرر المجلس أيضًا عقد اجتماع في وزارة المالية غدًا بحضور وزراء الصحة والداخلية والدفاع ورئيس الجامعة اللبنانية في ما خص صندوق تضامن الجامعة لتحديد مساهمات الموازنة في هذه الصناديق.

ووافق المجلس على المادة الخاصة بإعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحددت براتب شهر، على ألا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد على ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين لا تقل عن مليون ليرة شهريًا.

وسيعقد مجلس الوزراء، الاجتماع المقبل لإقرار الموازنة في القصر الجمهوري الأسبوع المقبل بعد تجهيز المشروع بعد إدخال التعديلات التي أقرت عليه.