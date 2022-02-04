وزير الخارجية الأمريكى: مقتل زعيم داعش ضربة كبيرة للتنظيم الإرهابى

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي في غارة عسكرية شمال غرب سوريا، يشكل ضربة كبيرة للتنظيم الإرهابي.

وأكد بلينكن- في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس - أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف الدولي سيواصلون الآن جهودهم الرامية لدحر داعش.

وأفاد بأن هذه العملية كانت جزءًا من مهمة أكبر لأعضاء التحالف الدولي للتصدي لمحاولات داعش للسيطرة على الأراضي في العراق وسوريا وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة لمنع التنظيم من إعادة ترتيب صفوفه.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن أولت خلال تلك العملية عناية فائقة لحماية أرواح الأبرياء ومنع وقوع إصابات بين المدنيين، فيما كشف داعش مرة أخرى عن استخفافه بالحياة البشرية، بما في ذلك حياة النساء والأطفال، عندما اختار الهاشمي تفجير نفسه ما أدى لمقتله ومقتل أفراد عائلته.

وأشاد بلينكن بشجاعة أعضاء الخدمة والمتخصصين في الأمن القومي الأمريكي الذين تولوا هذه المهمة بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد شهور من التخطيط الدقيق.

وفي سياق متصل، ذكر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن البنتاجون أبلغ مسبقا القوات الروسية بالتخطيط لشن عملية خاصة في شمال غرب سوريا لتصفية زعيم تنظيم "داعش"، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

ونقلت شبكة "CNN" عن مسؤول في البنتاجون أن الولايات المتحدة خاضت تنسيقا مع الطرف الروسي وفقا لآلية فض الاشتباك لمنع وقوع حوادث بين الجانبين في المجال الجوي فوق منطقة العملية.

وأوضح مصدر الشبكة أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا بأنها ستنشط في منطقة واسعة شمال غرب سوريا أثناء مدة معينة وقالت إن على القوات الروسية الابتعاد عن تلك الأراضي.

وأكدت الولايات المتحدة وروسيا في وقت سابق مرارا استمرار تشغيلهما آلية فض الاشتباك خلال تنفيذ عمليات في الأراضي السورية.