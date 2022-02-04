أهالى القليوبية يحتفلون بفوز المنتخب برفع أعلام مصر فى الشوارع

احتفلت جماهير محافظة القليوبية، مساء اليوم الخميس، بفوز منتخب مصر على الكاميرون بنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا وصعوده لملاقاة منتخب السنغال بالمباراة النهائية.

وارتدت الجماهير تيشرتات منتخب مصر، ورفعوا أعلام مصر عاليا، مرددين عبارات "مصر مصر، تحيا مصر"، في الوقت الذي جاب مواطنون بسياراتهم شوارع مدينة بنها للاحتفال بفوز المنتخب بإطلاق أبواق السيارات.

وشهدت مقاهي وكافتيريات منطقة الأهرام والفلل بمدينة بنها وعددا كبيرا من المقاهي وكافيتريات مدن وأحياء القليوبية زحاما من المشجعين الذين توافدوا من الثامنة مساء لمتابعة المباراة وسط جموع المشجعين.