الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من الشعر للعيون.. كيف يساعد الخيار في إظهار الجمال؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غالبًا ما يضاف الخيار في السلطات لفوائده العظيمة، فربما تكون قد أضفته إلى مشروبات التخلص من السموم أيضًا للمساعدة في طرد أي سموم في جسمك مع تقوية جهاز المناعة.

ووفقا لموقع healthdigezt يتمتع الخيار باستخدامات متعددة، فهي تأتي مع الكثير من فوائد الجّمال التي يمكن الاستفادة منها، إليك بعض الأمثلة على الفوائد الجمالية التي من المؤكد أننا سنحصل عليها من الخيار.

ينشط البشرة:

يعتبر الخيار من أفضل المكونات التي يمكنك استخدامها لتنشيط بشرتك، حيث يمكنك عمل قناع للوجه باستخدام الخيار كمكون أساسي، كما هو فعال في حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس.

يصحح لون البشرة:

يمكن أن يساعد الخيار، في تصحيح المناطق الداكنة من بشرتك، كل ما عليك سوى فرم بعض الخيار للحصول على العصير ثم إضافة نفس الكمية من عصير الليمون، ووضع المزيج على المناطق الداكنة.

مرطب قوي للشعر:

أكد خبراء التجميل أن الخيار فعال في ترطيب الشعر ومنع التقصف، فإذا كنت ترغب في التخلص من الشعر المتطاير، كل ما عليك فعله هو الحصول على عصير الخيار وتطبيقه على شعرك بعد غسله بالشامبو. 

يعالج انتفاخ العينين:

يساعد الخيار في علاج العيون المنتفخة، إضافة إلى التخلص من الهالات السوداء التي تنتج بسبب كثرة التعرض للضغوط والأرق.

يزيل الشوائب:

يمكن الخيار تخفيف النمش وحب الشباب ومشاكل الجلد الأخرى التي قد تعانين منها، تحتاج إلى بشر الخيار أولاً قبل وضع عصيره على وجهك، وتركه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بعد ذلك.

 يمكنك استخدام هذا بقدر ما تريد لإظهار بشرة أكثر صحة.

يجعل الشعر صحيًا ولامعًا:

إذا وجدت أن شعرك يبدو باهتًا وجافًا، يمكنك بسهولة استعادة صحته الطبيعية وتألقه بمساعدة الخيار، حيث أكد خبراء التجميل قدرته في الحصول على شعر ناعم وصحي، حيث يمتلك الخيار بالتأكيد الكثير من فوائد الجمال.

الخيار فوائد الخيار حب الشباب الهالات السوداء خبراء التجميل التخلص من السموم تقوية جهاز المناعة علاج العيون

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وائل لطفي

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