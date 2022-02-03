الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

المحامية ليلى مقلد تهنئ رجل الأعمال إبراهيم العرجانى لزفاف نجله

جريدة الدستور

 

تتقدم المحامية ليلي مقلد، بأحر التهاني وأصدق التبريكات لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني رئيس مجلس إدارة شركات مجموعة العرجاني القابضة للصناعة والاستثمار والتطوير، وعضو مجلس ادارة الجهاز الوطنى لتعمير شبة جزيرة سيناء، بمناسبة حفل زفاف نجله عصام الطيار .

وحرص عدد كبير من رجال الاعمال ونجوم الفن والمجتمع وعدد من الشخصيات العامة، وعدد من شيوخ القبائل بسيناء، على حضور حفل الزفاف والذي أقيم بالقاهرة الجديدة، وأشعل الحفل الهضبة عمرو دياب بالعديد من أغانيه التى لاقت تفاعلا كبير من الحضور .

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