الخميس 03 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد رحيلها.. أعمال فنية لـ«عايدة عبد العزيز» محفورة في ضمير الفن المصري

عايدة عبد العزيز
عايدة عبد العزيز

توفيت اليوم الفنانة عايدة عبد العزيز عن عمر 85 عامًا بعد صراع مع مرض الزهايمر بعدما تركت ثروة فنية كبيرة أثرت السينما المصرية والدراما المصرية.

“الدستور” ترصد أعمال فنية للراحلة خلدت ذكراها في الفن المصري وأبرزها:

بوابة أبليس

في 1993 كان عرض فيلم "بوابة إبليس" بطولة مديحة كامل وعايدة عبد العزيز ومحمود حميدة والمطرب الشعبى الراحل حسن الأسمر.

وقامت عايدة عبد العزيز بدور صديقة مديحة كامل التي تعرفت عليها داخل السجن وكانت الراحلة تؤدى دور تاجرة مخدرات وبعد قصة هروبهما بدأت العقدة الفنية تصعد للذروة لتنتهي القصة بالقبض على الميع وموت مديحة كامل والفيلم من إخراج عادل الأعصر.

"النمر والأنثى"

تقول عايدة عبد العزيز إن هذا الفيلم أظهر نجوميتها وهو ما دفع عادل إمام يتغير من جانبها كنوع من الغيرة الفنية ولم يطلب منها أن تشترك فى أعماله الفنية بعد ذلك، وأكدت فى تصريحات فنية وحوارات صحفية عدم الرغبة فى مشاركة عادل إمام فى أى أعمال فنية أخرى، لكن بعد عامين من عرض الفيلم شاركت عادل إمام فى فيلم آخر وهو "الواد محروس بتاع الوزير" عام 1997.

"خرج ولم يعد"

من أهم الأدوار السينمائية التي قدمتها عايدة عبد العزيز مشاركتها في فيلم "خرج ولم يعد" للمخرج محمد خان وتجسيدها لشخصية "سنية" زوجة "كمال بيه عزيز"ـ الذي جسد شخصيته الفنان فريد شوقي خلال أحداث الفيلم، وشاركت مرة أخرى مع المخرج محمد خان في فيلم "سوبر ماركت" عام 1990 وجسدت شخصية "والدة رمزي" خلال أحداث الفيلم.

"كشف المستور"

وفي 1994 قدمت مع المخرج عاطف الطيب والسيناريست وحيد حامد فيلم "كشف المستور" وجسدت من خلاله شخصية "الشيخة وفاء المغربي" وشاركها بطولة الفيلم "نبيلة عبيد، يوسف شعبان، شويكار ونجوى فؤاد".

كما شاركت فى عدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها "يوميات ونيس"، "ملكة فى المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار، ضمير أبلة حكمت".

كشف المستور عايدة عبد العزيز النمر والأنثى عادل امام سوبر ماركت بوابة إبليس

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