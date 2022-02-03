الأردن يؤكد استمرار العمل على حشد الدعم للأونروا

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، استمرار بلاده في العمل على حشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال الصفدي، خلال لقائه المُفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، إن الأردن مستمر بالعمل والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحشد الدعم اللازم للأونروا لإدامة خدماتها الحيوية للاجئين، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وحذر وزير الخارجية الأردني، من التبعات الإنسانية والسياسية والأمنية التي سيكون لها "تأثيرات كبيرة" على أمن المنطقة واستقرارها إذا ما عجزت الوكالة عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين نتيجة تراجع الدعم لها.

وجدد موقف المملكة الثابت بأنه "يجب استمرار الوكالة في عملها إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك القرار 194 الذي يضمن حقهم في العودة والتعويض، وفي إطار حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

وأفادت وكالة (بترا) أن اللقاء بحث سبل توفير الدعم الكافي والمستدام للأونروا لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

كما استعرض اللقاء نتائج المؤتمر الوزاري الدولي لدعم الوكالة والذي عُقد برئاسة الأردن والسويد خلال شهر نوفمبر الماضي في بروكسل، وأثمر عن مساهمات مالية مباشرة لدعم الوكالة وصلت إلى 38 مليون دولار.

واتفق الصفدي ولازاريني، على مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي، ومع الشركاء الدوليين والإقليميين حول سبل حشد الدعم الدولي اللازم لوكالة الأونروا.

ونظم الأردن والسويد سلسلة من الاجتماعات الوزارية في السنوات الأخيرة لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا.

وتقدم الأونروا المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي 5.7 مليون لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.

ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبًا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتشتمل خدمات الوكالة، على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.