لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على مفهوم بحث الحالة قبل الامتحانات

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مفهوم بحث الحالة لطلاب الثانوية العامة.

وقالت في خطاب لها :هي إفادة يحصل عليها الطالب الذي تجاوز سنة دراسية أو أكثر ولم يتقدم لأداء امتحان في هذه السنوات للحصول على شهادة الثانوية العامة .

وأضافت: يتم البحث من خلال لجنة النظام والمراقبة التابعة لها الطالب وعند التأكد من عدم حصوله على شهادة الثانوية العامة خلال هذه الفترة يسمح له بأداء الامتحان.

وكانت قد كشفت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم الفني، حالات الإعفاء والتخفيض طبقًا للقرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014 والقرار الوزاري رقم 218 لسنة 2018، والتي جاءت كالتالي:

_ الإعفاء من اللغات الأجنبية

أولًا: الطلاب المصريون، الذين كانوا يدرسون في بلاد لا تدرس بها اللغة الأجنبية الثانية، يجوز إعفاؤهم من الامتحان فيها على النحو التالي:

_ أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح الصف المناظر للصف الثاني الثانوي العام المصري في دولة لا تدرس فيها لغة أجنبية ثانية، والتحق بالمدارس المصرية بالصف الثالث الثانوي، وفي هذه الحالة يقدم الطالب إلى مدرسته بطلب للإعفاء من الامتحان فيها ويرفق الطلب بالاستمارة.

_ عند نجاح الطالب يمنح شهادة الثانوية العامة ويكتب في خانة اللغة الاجنبية الثانية (معفي) ويخفض تبعا لذلك المجموع، بما يعادل الدرجات المخصصة لمادة اللغة الأجنبية الثانية.

ثانيا: الطلاب الوافدون، لهم الحق في الإعفاء من الامتحان في اللغة الاجنبية الاولى والثانية عند التقدم لامتحان الثالث الثانوي.

_ الإعفاء من الامتحان في اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية:

_ الطلاب المصريون العائدون من الخارج من بلاد غير ناطقة باللغة العربية والذين يلحقون بالصف الثالث الثانوي فور قدومهم لمصر، يتم اعفاؤهم من دراسة اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية، وفي هذه الحالة تنطبق عليهم القواعد.

_ الطلاب مزدوجو الجنسية لدولة غير ناطقة بالعربية، يجوز إعفائهم عند عودتهم من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية ويتم عمل معادلة.