الخميس 03 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

هيثم الحاج علي: رفع قيمة جوائز معرض الكتاب لـ40 ألف جنيه

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

توجه الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، بالشكر إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة لدعمها الدائم للشباب والكتاب، وموجهًا الشكر أيضًا إلى هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي على رعاية جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتابع الحاج خلال كلمته بعد حفل توزيع الجوائز بمعرض الكتاب قائلًا: "تم رفع قيمة الجائزة من 10 آلاف جنيهًا حتى 40 ألف جنيهًا لكل فائز"، شاكرًا الجهات المتعاونة ومركز البحوث للترجمة، وأكاديمية الفنون ودار الكتب والوثائق المصرية.

وأضاف: "دار الناشرين المصريين ودار الناشرين العرب الذين استحدث معنا جائزة جديدة لأول مرة أول عام وهي أفضل ناشر عربي مشارك في المعرض.

وكانت قد سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة جوائز الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور أحمد بهى، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي للطفل وأعضاء لجان التحكيم اسلام سعيد مدير عام الرعاية والمؤتمرات بالبنك الاهلي، ونرمين شهاب الدين رئيس قطاع التسويق والاستدامة بالبنك الاهلي المصري، وعدد كبير من الإعلاميين والكُتاب والصحفيين.

ووجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لرعايته لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وإيمانه بأهمية الثقافة والفن في تعميق الوعي المجتمعي بقضايا الوطن، كما وجهت الشكر للدكتور مصطفي مدبولي لدعمه وحرصه على افتتاح المعرض كعادته كل عام واهتمامه بإقامته لتحقيق رسالته التنويرية على الوجه الأمثل، وقالت إن المعرض يجسد الحراك التنويري ويعكس الرغبة الجادة في تلقي المعرفة ، ووجهت التهنئة للفائزين بجوائز هذه الدورة والتى عبرت عن توهج الثقافة المصرية بما يؤصل لأهمية وقيمة القوى الناعمة في تشكيل الوعي .

الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب الدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون

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وائل لطفي

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