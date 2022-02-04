السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حفل تسليم منازل «المنصورية» بأسوان ومراكب نيلية للمتضررين (فيديو)

حفل إعمار المنازل
حفل إعمار المنازل

أجرت "الدستور" بثًا مباشرًا لحفل افتتاح إعادة إعمار لعدد 40 من المنازل بقرية المنصورية بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان، وتسليم 30 مراكب نيلية ضمن المشروعات التنموية للأهالي بالقرية.

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وجاء ذلك ضمن أعمال مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك القاهرة، وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة أسوان.

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جدير بالذكر أنه شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، وفي إطار تنفيذ اهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تسليم مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك القاهرة لعدد 40 من المنازل بعد إعادة أعمارها، وتسليم 30 مراكب نيلية ضمن المشروعات التنموية للاهالي بقرية المنصورية بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان.

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وتفقدت وزيرة التضامن ومرافقيها خلال الزيارة المنازل التى تم إعادة إعمارها وتسليم مفاتيحها لأصحابها وتفقد المشروعات التنموية وتسليمها لأصحابها وهى عبارة عن مراكب صيد مزودة بأحدث أدوات الصيد وموتور.

مشروعات وزيرة التضامن محافظ أسوان وزيرة التضامن الاجتماعي منازل المجتمع المدنى

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