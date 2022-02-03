شروط وموعد التقديم فى الوظائف الشاغرة بقطاعات وزارة الرى

شروط وموعد التقديم فى الوظائف الشاغرة بوزارة الرى، احيث أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الحكومية في مختلف القطاعات والجهات والهيئات التابعة لها بجميع المحافظات طبقاً للشروط المطلوبة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر التقديم إلكترونيا من خلال البوابة الحكومية.

شروط وموعد التقديم فى وظائف شاغرة بوزارة الرى

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت وزارة الموارد المائية والري، التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها، طبقاً للقواعد المحددة لشغل الوظائف الحكومية من التنظيم والإدارة.

وظائف خالية بقطاعات وهيئات الرى

شروط وموعد التقديم، كذلك، أوضحت وزارة الموارد المائية والري، حاجتها إلى 240 مهندساً في عدة تخصصات مختلفة منها الميكانيكا، والهندسة المدنية، وهندسة الاتصالات، والحاسب الالي، وفقاً للشروط الخاصة بالتعيين الحكومى، والتقديم إلكترونيا لتحقيق عنصر الشفافية بين كافة المتقدمين.



موعد التقديم في الوظائف الحكومية بوزارة الرى المصرية



في السياق ذاته، أكدت وزارة الموارد المائية والري، تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين لشغل الوظائف، وذلك عبر التقديم إلكترونيا، وأيضًا تحديد موعد بدء التقديم فى 20 فبراير الجارى، وحتى 7 من شهر مارس المقبل.

رابط التقديم فى وزارة الري عبد موقع بوابة الوظائف المصرية

ويمكن لمن يجد نفسه مناسب لوظائف وزارة الري التقديم إلكترونيا عبر رابط بوابة الوظائف المصرية (من هنا).

شروط التعيين للمهندسين بقطاعات الرى

في النهاية، حددت وزارة الموارد المائية والري، عددا من الشروط اللازمة للتعيين في الوظائف الجديدة المعلن عنها، منها التمتع بالجنسية المصرية، ومحمود السيرة والسلوك وحسن السمعة.

وكذلك، الا يزيد السن عن 30 عاما، وأيضًا مقيدا بنقابة المهندسين، مع تحديد الوصف الوظيفي والشروط المطلوبة لشغل كل وظيفة للمهندسين المتقدمين.

في الختام، أكدت وزارة الموارد المائية والري، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على ضرورة تقديم طلبات التوظيف المعلن عنها، وذلك عبر الموقع الالكتروني الرسمى لبوابة الوظائف الحكومية، طبقاً للشروط المطلوبة.