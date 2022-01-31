تعرف على طريقة التقديم لمسابقة وظائف وزارة الأوقاف لعام 2022

تزايدت تساؤلات الشباب على موقع البحث الشهير جوجل عن مسابقة وزارة الأوقاف لعام 2022 ، وذلك بعد إعلان وزارة الأوقاف عن شغل لوظائف جديدة.

حيث أعلنت الوزارة مؤخرا عن شغل وظائف الأوقاف 2022 التى عبارة عن 1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس و1000 وظيفة عامل مسجد، وذلك بنظام التعاقد على بوابة الوظائف الحكومية، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

طريقة التقديم لمسابقة وزارة الأوقاف لعام 2022

اشترطت وزارة الأوقاف للتقديم في المسابقة:

ـ أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال أزهري مناسب .

ـ ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد) .

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) .

- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) .

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا

ـ أن يكون حاصلا على شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) .

ـ صورة المؤهل .

ـ صورة المؤهل الأعلى إن وجد .

ـ صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

كيفية التقديم على مسابقة وزارة الأوقاف لعام 2022

يمكنك التقديم على مسابقة وزارة الأوقاف لعام 2022 من خلال الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية التى يمكن لك الدخول إليها من عبر الرابط التالى https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ== وبعد تقوم بملئ البيانات التى ستجدها على الرابط من الاسم والمحافظة والمؤهل والجهة التى تريد العمل بها والوظيفية ونوعية التعاقد على الوظيفة، وقد أعلنت وزارة الأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية ان بداية الإعلان اليوم 31 يناير الجارى ونهايتة ستكون فى 2 من شهر مارس المقبل وان العدد المطلوب 1000 شخص ويتم التقديم إلكترونياً عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الالكترونية ، اعتباراً من 15/2/2022 حتى 2 من شهر مارس المقبل.