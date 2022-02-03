«مياه أسيوط» تتابع أعمال مد وتدعيم الشبكات بقرى «حياة كريمة»

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعاً لمناقشة أعمال مد وتدعيم شبكات المياه وتنفيذ الوصلات المنزلية بالمناطق المحرومة بعدد 7 مراكز ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وناقش اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد مع مهندسي الشركة ومسئولي التنفيذ الذاتي ومديري المناطق أعمال المد والتدعيم لشبكات المياه بالمناطق المحرومة بعدد (7) مراكز على مستوى محافظة أسيوط تمثلت في (منفلوط – أبوتيج – أبنوب – صدفا – ديروط – ساحل سليم – الفتح).

ولفت "درة " أن المبادرة الرئاسية اتجهت لتنفيذ 500 كم شبكات مياه تقريبا ضمن أعمال المد والتدعيم بالمناطق المحرومة بمستهدف حياة كريمة وتنفيذ عدد 30 ألف وصلة منزلية، لتغطية احتياجات المواطنين بمختلف المناطق، وجميع المشروعات تسير بخطى ثابتة من خلال المتابعة المستمرة سواء بالمرور الميداني، أو من خلال الاجتماع الأسبوعي الذي يتم عقده لمتابعة معدلات التنفيذ والتي تنسجم مع معايير الجودة والكفاءة المنبثقة من الجدول الزمني المحدد.

وشدد على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تحول دون الالتزام بالجدول الزمني والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والاعتماد على تحليل المشكلات بطرق علمية و حديثة متبعة بنظم التخطيط و التحليل الهيدروليكي والعمل على قدم وساق لتحقيق الأهداف المنشودة التي ترمى إليها شروق شمس التنمية الشاملة في القرية الريفية .

كانت نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الورشة التدريبية الثانية في مجال توطين صناعة لوحات تحسين معامل القدرة لتخفيض استهلاك الكهرباء، وتأتى الورشة استكمالا لجهود الشركة في بناء القدرات في المجالات الفنية كتصنيع اللوحات الكهربائية والتي بمركز صدفا، ضمن مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSSTA

واستقبل اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، المهندس محمد أبوضيف مدير إدارة الطاقة بالشركة القابضة للمياه، والمهندس أحمد لطفى إبراهيم استشاري التشغيل والصيانة بشركة تيترا تك، ومهندسي الكهرباء والديزل بشركات مياه (المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر) والمنفذ بها مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه WSSTA، في إطار نقل وتبادل الخبرات.