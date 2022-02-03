الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«جهاز الشيخ زايد» يحقق 128 مليون جنيه من نظام الطرح المباشر للأراضي

قال المهندس مصطفي فهمي رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت عن طرح قطعين ارض بأنشطة خدمية بنظام التخصيص المباشر، موضحاً أن  طروحات أراضي  المدينة تحقق عائدا بإجمالي نحو 128 مليون جنيه، حيث يأتي ذلك في ضوء دفع عجلة العمل والاستثمار بالمدن الجديدة واستكمالاً لمنظومة الاستثمار . 

واعلن رئيس الجهاز، ان هيئة المجتمعات العمرانية تبدء تلقي طلبات  بنظام التخصيص المباشرة خلال 15 يوماُ من طرح  الأرضي الخدمية حتي 15 فبراير الجاري، موضحا أن تم تخصيص قطعة ارض بمنطقة مركز الحي الثالث بنشاط محطة وقود على مساحة 4354.84 متر مربع بسعر تقدير للمتر يصل لنحو 21775 الف جنية للمتر لتحقق عائد مستهدفة بما يقرب من 95 مليون جنية . 

وأشار "فهمي" إلي أن يتم تنفيذ المشروع على نسبة 20 % من أجمالي مساحة قطعة الأرض وكما تتضمن الاشتراطات البنائية للمشروع من أرضي و دور اول بالنسبة للمني الإداري فقط مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني وقيود الارتفاع طبقا لموافقة الطيران المدني ، لافتا ً أن يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض. 

تفاصيل طرح القطعة الثانية بنظام التخصص المباشر 

وأوضح رئيس جهاز الشيخ زايد، أن تم تخصيص قطعة الأرض بمنطقة الحي الثامن بالمجاورة الأولى  بنشاط حضانة وتبلغ مساحتها نحو 1820.12 متر مربع، وبسعر تقديري للمتر يصل 18335 الف جنيه والمستهدف ان تحقق عائد بقيمة 33.3 مليون جينة . 

واردف أن تتضمن الاشتراطات البنائية أن يتم تنفيذ المشروع على نسبة 30% من المساحة الاجمالية لقطعة كما يتكون المباني الفعلية للمشروع من دور أرضي و دور اول اداري ، مشيراً أن يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض . 

وتابع أن يتم استكمال نسبة سداد تصل لـ25% من قيمة الأرض  والتي تتمثل في سداد 10% فور رسو قطعة الأرض و 15% تلزم الشركة بسدادها خلال من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس أدارة حال الموافقة على التخصصية إضافة نسبة 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء  على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية 

 وأوضح أنه يتم استحقاق القسط الأولى منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس إدارة وحتي  تاريخ السداد ، فضلا عن إضافة نسبة 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

الشيخ زايد يحقق عائد 128 مليون جنية لطرح الاراضي بنظام التخصيص المباشر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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