الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التصريحات الحكومية» تقود مؤشرات البورصة للصعود بالمستهل

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة، بنحو طفيف في مستهل تعاملات اليوم الخميس -آخر تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية، على خلفية حالة التفاؤل بنشاط السوق.

ويأتي الارتفاع في البورصة، بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بسوق المال و تنشيط التداولات وجذب، بالإضافة إلى حديث وزير المالية عن طرح 10 شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات خلال العام الجاري 2022.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06%، ليصل إلى مستوى 11699 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2051 نقطة، في الوقت الذي صعد فيه مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.09%، ليصل إلى مستوى 13927 نقطة، رغم الهبوط الذى الم بمؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.08% ، ليصل إلى مستوى 4612 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2165 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3202 نقطة.

أخبار البورصة المصرية اليوم أداء البورصة المصرية أزمات البورصة أرباح البورصة اسئناف برنامج الطروحات الحكومية تنشط التداولات بالبورصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

مبروك عطية: «ضرب الزوجة مباح فى حالة النشوز ولن نلغيها عشان حقوق المرأة»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 3-2-2022

وزير قطاع الأعمال: توقيع عقد تصنيع السيارة الكهربائية فى الربع الأول من 2022

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم

تحقيقات موسعة في مصرع زوجين بغاز السخان في بولاق الدكرور

صحيفة سعودية: ميليشيات الحوثى تواصل التخبط والاندحار وسط استدامة لعملية حرية اليمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

صور

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» فى معرض الكتاب

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن