«التصريحات الحكومية» تقود مؤشرات البورصة للصعود بالمستهل

ارتفعت مؤشرات البورصة، بنحو طفيف في مستهل تعاملات اليوم الخميس -آخر تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية، على خلفية حالة التفاؤل بنشاط السوق.

ويأتي الارتفاع في البورصة، بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بسوق المال و تنشيط التداولات وجذب، بالإضافة إلى حديث وزير المالية عن طرح 10 شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات خلال العام الجاري 2022.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06%، ليصل إلى مستوى 11699 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2051 نقطة، في الوقت الذي صعد فيه مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.09%، ليصل إلى مستوى 13927 نقطة، رغم الهبوط الذى الم بمؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.08% ، ليصل إلى مستوى 4612 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2165 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3202 نقطة.