الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

اضبط تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2022 بدون تشويش

تردد طيور الجنة
تردد طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة نايل سات من الكلمات البحثية التي زاد البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ توقفها من عدة شهور وذلك للعودة بمحتوى جديد يوفر كافة المتعة للأطفال من برامج وأفلام رسوم متحركة وأغاني أطفال.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بث القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2022

أعلنت مجموعة قنوات طيور الجنة عبر حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة بث القناة من خلال تردد جديد عقب توقفها الذي تسبب في ضيق الكثير من الأسر العربية وذلك نظرا لكونها قناة تقدم محتوى جيد لذويهم من الأطفال حيث يمكن ضبطها عبر الإحداثيات التالية:-

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11258.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
  • الاستقطاب: عمودي.

 

  • القمر الصناعي : عرب سات.
  • التردد : 11310.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
  • الاستقطاب : عمودي.

 

  • القمر الصناعي : سهيل سات.
  • التردد : 11310.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
  • الاستقطاب : أفقي.
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برامج قناة طيور الجنة 

تعرض قناة طيور الجنة عبر شاشتها مجموعة مميزة من البرامج التي تخاطب الأطفال ويتابعها كافة أفراد الأسرة كبار وصغار ولعل أبرزها ما يلي:-

مناجاة، أخبار الدار، درر رمضانية، الرسام الصغير، ورتل القرآن، كواليس، حروف الهجاء، ماما قالت، أما أحبكم، طيور الجنة في عيونهم، حكايا جني، ست البيت الصغيرة، أنشد أنا، كنز، شموس لا تغيب.

كما تعرض القناة عبر شاشتها مجموعة مميزة من أغاني الأطفال أبرزها:-

صار عنا بيبي، شاور شارو، الديك، بنوتة، بابا جبلي بلون، جنينتوني، اليوم العيد، ملينا.

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معلومات عن قناة طيور الجنة

يبحث الكثير من الأسر عن تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2022 الجديد والتي تلقى نسب مشاهدة عالية يوميا حيث أنها تعد من أولى القنوات التي تخاطب الأطفال وتقدم لهم محتوى جيد يحمل في ثناياه تعاليم دينية وأخلاقية وقيم المجتمع التي نعيش فيه من خلال أغاني وبرامج هامة تفيد الطفل العربي في كافة البلاد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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