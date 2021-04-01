ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات
الخميس 01/أبريل/2021 - 04:36 م
هبه محمدطباعة
تستمر عمليات البحث في الفترة الأخيرة بنسبة كبيرة جدًا عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وأيضًا عبر موقع "جوجل" من قبل الآباء والأمهات والأطفال عن ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات وعرب سات 2021.
وتعد قناة طيور الجنة من أهم القنوات الفضائية في الوقت الحالي من قبل الكثير والأكثر بحثًا من قبل الأباء والأمهات والأطفال، وذلك لحلول شهر رمضان الكريم لأنها تقوم بعرض الكثير من البرامج الدينية والثقافية والأناشيد والبرامج الحصرية على مدار اليوم وبشكل يومي، ما يجعل منها قناة متميزة ومختلفة عن الباقي وتشهد قناة طيور الجنة إقبال كبير ومكثف.
ونظرًا إلى أن عمليات البحث مستمرة وبكثرة في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت من قبل الأباء والأمهات والأطفال، لذلك يعرض لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل تردد قناة طيور الجنة على نايل سات 2021 - عرب سات 2021.
1 - القمر الصناعي ( نايل سات )
2 - تردد قناة طيور الجنة ( 11310 )
3 - معامل تصحيح الخطأ ( 43 )
4 - الاستقطاب ( عمودي )
5 - معدل الترميز ( 27500 )
1 - القمر الصناعي ( عرب سات )
2 - تردد قناة طيور الجنة على عرب سات ( 11315 )
3 - معامل تصحيح الخطأ ( 43 )
4 - الاستقطاب ( عمودي )
5 - معدل الترميز ( 27500 )
وتعد قناة طيور الجنة من أهم القنوات الفضائية في الوقت الحالي من قبل الكثير والأكثر بحثًا من قبل الأباء والأمهات والأطفال، وذلك لحلول شهر رمضان الكريم لأنها تقوم بعرض الكثير من البرامج الدينية والثقافية والأناشيد والبرامج الحصرية على مدار اليوم وبشكل يومي، ما يجعل منها قناة متميزة ومختلفة عن الباقي وتشهد قناة طيور الجنة إقبال كبير ومكثف.
ونظرًا إلى أن عمليات البحث مستمرة وبكثرة في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت من قبل الأباء والأمهات والأطفال، لذلك يعرض لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل تردد قناة طيور الجنة على نايل سات 2021 - عرب سات 2021.
تردد قناة طيور الجنة على نايل سات 2021
1 - القمر الصناعي ( نايل سات )
2 - تردد قناة طيور الجنة ( 11310 )
3 - معامل تصحيح الخطأ ( 43 )
4 - الاستقطاب ( عمودي )
5 - معدل الترميز ( 27500 )
تردد قناة طيور الجنة على عرب سات 2021
1 - القمر الصناعي ( عرب سات )
2 - تردد قناة طيور الجنة على عرب سات ( 11315 )
3 - معامل تصحيح الخطأ ( 43 )
4 - الاستقطاب ( عمودي )
5 - معدل الترميز ( 27500 )
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