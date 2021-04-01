رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:36 م
قناة طيور الجنة
قناة طيور الجنة
هبه محمد
طباعة
تستمر عمليات البحث في الفترة الأخيرة بنسبة كبيرة جدًا عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وأيضًا عبر موقع "جوجل" من قبل الآباء والأمهات والأطفال عن ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات وعرب سات 2021.

وتعد قناة طيور الجنة من أهم القنوات الفضائية في الوقت الحالي من قبل الكثير والأكثر بحثًا من قبل الأباء والأمهات والأطفال، وذلك لحلول شهر رمضان الكريم لأنها تقوم بعرض الكثير من البرامج الدينية والثقافية والأناشيد والبرامج الحصرية على مدار اليوم وبشكل يومي، ما يجعل منها قناة متميزة ومختلفة عن الباقي وتشهد قناة طيور الجنة إقبال كبير ومكثف.

ونظرًا إلى أن عمليات البحث مستمرة وبكثرة في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت من قبل الأباء والأمهات والأطفال، لذلك يعرض لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل تردد قناة طيور الجنة على نايل سات 2021 - عرب سات 2021.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات 2021


1 - القمر الصناعي ( نايل سات )

2 - تردد قناة طيور الجنة ( 11310 )

3 - معامل تصحيح الخطأ ( 43 )

4 - الاستقطاب ( عمودي )

5 - معدل الترميز ( 27500 )

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات 2021


1 - القمر الصناعي ( عرب سات )

2 - تردد قناة طيور الجنة على عرب سات ( 11315 )

3 - معامل تصحيح الخطأ ( 43 )

4 - الاستقطاب ( عمودي )

5 - معدل الترميز ( 27500 )
اقرأ أيضاً

وفي الفترة المقبلة سيكون هناك تنافس كبير بين القنوات الفضائية، والتي تعرض جانب مختلف في البرامج التليفزيونة للأطفال نظرًا لحلول شهر رمضان المبارك، ولأنها الفترة المهمة التي تبدأ قنوات الأطفال في بث أفضل ما لديها لأن هناك نسبة كبيرة من المتابعين لعرض البرامج الدينية والثقافية والأناشيد الدينية التي يهتم بها الأطفال والبرامج الحصرية المهمة حتى يتعلم منها الأطفال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للحضارة وبرنامج اليوم

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

image description

وزير القوى العاملة: السيسي ينظر إلى 100 مليون مصري وليس غير القادرين فقط

الأكثر قراءة

تحريات عن دور شيكابالا.. تحقيقات موسعة في أحداث «سلة الأهلي والزمالك»

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

استمرار حبس 4 متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي بـ«فيرمونت»

بتوجيهات السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لبوروندى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أبريل يشهد 6 أحداث فلكية أبرزها ظهور أول قمر عملاق لـ2021

البعوض والحشرات والقوارض والأفاعي والقطط أنواع غازية ترتّب كلفة «هائلة»

تعليق إضراب موظفي الجوازات بمطار هيثرو بلندن مع بدء المحادثات

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

في عدد أبريل 2021.. ميريت الثقافية تناقش كتابًا لشاكر عبدالحميد

الأحد.. حفل تكريم المبدع سيد إمام بدار أوبرا دمنهور

«الثقافة الفلسطينية»: 15 إصدارًا أدبيا جديدًا خلال العام الجارى

«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين