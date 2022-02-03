الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلب التحريات في تصادم سيارة نقل بـ«ملاكي» وتفحمها بـ«الإسكندرية- القاهرة» الصحراوي

مكان الحادث
مكان الحادث

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة علي سيارة ملاكي، ما أدى الي تفحمها ومصرع شخصين وإصابة أخر بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي عند منطقة العامرية غرب المحافظة، وسؤال شهود العيان والمصاب حول الواقعة والتصريح بدفن الجثتين، وندب الفني وتقرير رجال الإطفاء لمعرفة سبب الحادث.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث ومصابين بالطريق الصحراوي دائرة القسم.
و انتقل ضباط مباحث القسم وضباط المرور برفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف الى موقع البلاغ، وتم السيطرة علة النيران وإخمادها 

وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بالرمال  فى الطريق المشار له، على سيارة ملاكي واشتعال الحريق داخل سيارة أمام دخلة الثروة السمكية، واحتراق السيارة الخاصة بشكل كامل. 
وقام مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور محمد عرابي، بنقل مصاب إلى مستشفى العامرية يدعي، "أ. أ. أ" 30 سنه مصاب بكسر في القدم اليسرى، و2 متوفين إلى مشرحة كوم الدكة وهما "و. م. ح" 48 سنة، و"ا. ع. ب"، 41 سنه، وجارى رفع اثار الحادث وتسيير حركة المرور، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق. 

انقلاب سيارة طريق وقف مدير البترول مستشفى قسم شرطة

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وائل لطفي

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