17 مصابا بانقلاب أتوبيس على كوبري الهويس في الشرقية

تمكنت سيارات الإسعاف، اليوم الخميس، من إجلاء عدد 17 شخص -ركاب- مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، ، إثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس حمولة 26 راكب بطريق "مشتول - المنير" على كوبري الهويس بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات الزوامل، ومشتول السوق المركزي، وبلبيس المركزي فيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وفتح الطريق امام حركة السيارات.

كان قد ورد بلاغ لشرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب اتوبيس محمل بعدد من العمال طريق "مشتول - المنير" التابع لدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

و على الفور، جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب اتوبيس مُحمل بعدد من العمال طريق "مشتول - المنير" التابع لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، نتيجة اختلال عجلة القيادة ما أسفر عن إصابة 17 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

و جرى نقل 8 من المصابين إلى مستشفى مشتول السوق، و7 إلى مستشفى الزوامل المركزي، و2 إلى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق بمركز شرطة مشتول السوق لمباشرة التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة مرور السيارات.