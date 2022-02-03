الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تبحث مع توجو وتشاد وأوغندا وجيبوتى ذات الاهتمام المشترك

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع نظرائه من دول توجو وتشاد وأوغندا وجيبوتي العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي والتي انطلقت، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان اليوم- أن لعمامرة أجرى محادثات مع وزير الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي لجمهورية توجو، روبرت دوسي، حيث استعرض الطرفان مستجدات الأوضاع في جمهورية مالي الشقيقة، وآفاق دعم جهود السلم والمصالحة لإنهاء الأزمة، كما تبادلا وجهات النظر حول أهم البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي.
كما تحادث لعمامرة مع نظيره التشادي، شريف محمد زين، حول الأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها القارة الأفريقية، وأكدا على أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة.
وخلال لقائه مع وزير الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية أوغندا، هينري أوريم أوكيلو، تم التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة القارية.
في السياق ذاته، وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، أجرى لعمامرة مباحثات مع نظيره من جمهورية جيبوتي، محمود علي يوسف، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي وكذلك تلك التي ستطرح أمام القمة يومي 5 و 6 فبراير الجاري.
كانت أعمال الدورة الـ 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، قد انطلقت اليوم الأربعاء بأديس أبابا بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة القارية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات تمهيدية لكل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيسة المجلس التنفيذي، إلى جانب الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تركّزت كلها حول مختلف التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه دول القارة وآفاق تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك.
ومن المنتظر أن يناقش الوزراء الأفارقة خلال هذا الاجتماع، الذي يدوم يومين تحضيرًا لقمة الاتحاد الأفريقي، جملة من التقارير والأنشطة المتعلقة بأوضاع السلم والأمن في القارة والتقدم المحرز في تنفيذ أجندة 2063، فضلًا عن سبل الحد من التأثيرات المتعددة لجائحة كورونا، وتفعيل المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، إلى جانب عدد من التقارير المتعلقة بالإصلاح الهيكلي لمفوضية الاتحاد الأفريقي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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