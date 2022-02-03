رئيس مصلحة الجمارك يزور قرية البضائع بالقاهرة

أجرى الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، زيارة مفاجئة، مساء اليوم، لقرية البضائع بالقاهرة، تففقد خلالها عددًا من المواقع التنفيذية التابعة للإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، ومنها جمرك صادر شركة مصر للطيران وجمرك شركة مطار القاهره الشحن الجوي ( لوفتهانزا)، وجمرك منفذ 35 الخاص بالواردات العاجلة، وجمرك البريد السريع.

جاء ذلك في إطار حرص قيادة مصلحة الجمارك على المتابعة الميدانية لأحوال وسير العمل على أرض الواقع، وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها، وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الجمركي.

وأشاد رئيس مصلحة الجمارك، بجهود العاملين، وحثهم على مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، وسرعة الإفراج عن السلع العاجلة والسلع سريعة التلف واللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية، وتيسير كافة الإجراءات وإزالة أية معوقات تحول دون انتظام وسرعة دورة العمل، بما ينعكس على خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

كما شدد رئيس مصلحة الجمارك على مراعاة حسن المعاملة، وتقديم أقصى التيسيرات الممكنة في ضوء القانون للمصدرين والمستوردين وجميع المتعاملين مع الجمارك، بالتنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة بالموانئ والمنافذ مع الجميع لاستمرار أداء دورهم في خدمة الاقتصاد القومي.