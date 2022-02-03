الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس مصلحة الجمارك يزور قرية البضائع بالقاهرة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، زيارة مفاجئة، مساء اليوم، لقرية البضائع بالقاهرة، تففقد خلالها عددًا من المواقع التنفيذية التابعة للإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، ومنها جمرك صادر شركة مصر للطيران وجمرك شركة مطار القاهره الشحن الجوي ( لوفتهانزا)، وجمرك منفذ 35 الخاص بالواردات العاجلة، وجمرك البريد السريع.

جاء ذلك في إطار حرص قيادة مصلحة الجمارك على المتابعة الميدانية لأحوال وسير العمل على أرض الواقع، وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها، وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الجمركي.

وأشاد رئيس مصلحة الجمارك، بجهود العاملين، وحثهم على مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، وسرعة الإفراج عن السلع العاجلة والسلع سريعة التلف واللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية، وتيسير كافة الإجراءات وإزالة أية معوقات تحول دون انتظام وسرعة دورة العمل، بما ينعكس على خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

كما شدد رئيس مصلحة الجمارك على مراعاة حسن المعاملة، وتقديم أقصى التيسيرات الممكنة في ضوء القانون للمصدرين والمستوردين وجميع المتعاملين مع الجمارك، بالتنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة بالموانئ والمنافذ مع الجميع لاستمرار أداء دورهم في خدمة الاقتصاد القومي.

التجارة الجوى قرية نفي منة حسين متابعة مطار القاهرة مشاكل البريد انتظام مطار تنفيذي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

استمرار ارتفاع إصابات ووفيات بسبب كورونا فى أنحاء العالم

الكاميرون تتجسس على مران المنتخب المصرى.. وقرار حاسم من كيروش

الصحة: 2278 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و52 حالة وفاة

يوسف زيدان يدافع عن شيخ الأزهر ويهاجم إسلام بحيرى

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم

ننشر رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

صور

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» فى معرض الكتاب

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن