زوج «منة عرفة» يكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا

كشف محمود المهدى، زوج الفنانة منة عرفة، تفاصيل حالتها الصحية بعد أيام من إعلان إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب المهدى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول:"ربنا يشفي كل مريض يارب بجد، محدش يستهتر اليومين دول انا ومنة كنا بطلنا ناخد الاحتياطات زي كل الناس، وهيا تعبت جامد وأنا وأهلها واتعدينا، كورونا بجد التعب صعب اوي وربنا يحمي كل واحد بجد خلو بالكم احنا شباب هنستحمل بس الأهل مش هيقدروا بالذات الناس الكبيرة وادعلونا لو سمحتوا".

وأعلنت منة عرفة، منذ أيام، عن إصابتها هى وزوجها محمود مهدى وجميع أفراد أسرتها بفيروس كورونا، وطالبت الجمهور بالدعاء لها و لأسرتها بالشفاء العاجل.

ونشرت “منة” صورة لها بالكمامة على فراش المرض، عبر ستورى حسابها على “انستجرام”، وعلقت عليها: "الحمد لله دائما وأبدا، أنا وماما والبيت كله ومحمود.. إيجابى كورونا، كلنا تعبانين جدا، ادعولنا الموضوع طلع صعب أوى.. ربنا يشفى كل مريض".