الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 250 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بمحافظتي الجيزة والشرقية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 250 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بنطاق محافظتى "الجيزة – الشرقية"، في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتى أمن (الجيزة - الشرقية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرتى قسمى شرطة (الأهرام بالجيزة – ثان العاشر من رمضان بالشرقية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

مديرية أمن الجيزة
ضبط (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة ( شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام .

مديرية أمن الشرقية
ضبط (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – 500 قرص مخدر "كبتاجون" - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان .

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫500٫000 مليون جنيه تقريباً). 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة مخدرات العاشر من رمضان الأمن الوطني حشيش وزارة الداخلية مكافحة المخدرات مكافحة الجريمة الاتجار في المواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف موعد انحسار موجة أوميكرون

«التعليم» تكشف تفاصيل التقدم لامتحانات الثانوية العامة (مستند)

مصادر بـ«التعليم» تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة: ارتفاع درجات الحرارة وانعدام فرص سقوط الأمطار

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم

سفيرنا بالكاميرون يفجر مفاجأة عن استشفاء لاعبى المنتخب بـ«جرادل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

صور

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» فى معرض الكتاب

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن