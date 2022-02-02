ضبط 250 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بمحافظتي الجيزة والشرقية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 250 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بنطاق محافظتى "الجيزة – الشرقية"، في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتى أمن (الجيزة - الشرقية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرتى قسمى شرطة (الأهرام بالجيزة – ثان العاشر من رمضان بالشرقية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

مديرية أمن الجيزة

ضبط (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة ( شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام .

مديرية أمن الشرقية

ضبط (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – 500 قرص مخدر "كبتاجون" - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان .

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫500٫000 مليون جنيه تقريباً).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.