الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مرورية في مدينة نصر لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل

المونوريل
المونوريل

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة الأمر الذى يستلزم استكمال تنفيذ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس بالوصلة من محور العروبة حتى طريق النصر للقادم من محور العروبة لاستكمال أعمال تركيب الشدة المعدنية لمحطة الإستاد.

وأوضح بيان الإدارة العامة للمرور أنه يتم تنفيذ الأعمال (ليلاً فقط) اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022 وحتى الساعة 7 صباح يوم الجمعة الموافق 4/2/2022، كما سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:
القادم من محور العروبة يستكمل محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر .
 القادم من شارع خلف الإستاد يسلك يساراً شارع الإستاد البحرى فيميناً محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر .
غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس وتحويل جميع المركبات إلى محور العروبة.

كثافات مرورية حركة المرور التحويلات المركبات الإدارة العامة خدمات مرورية مرور القاهرة الاستاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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