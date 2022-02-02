الأربعاء 02 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

كيروش: نريد بذل قصارى جهدنا للتأهل للنهائى

جريدة الدستور

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن المباراة أمام الكاميرون هامة لعدة اعتبارات، مشددًا أنه لم يكن يعلم أن الاتحاد المصري تقدم باحتجاج ضد تعيين باكاري جاسمًا حكمًا للقاء.

وكان الاتحاد المصري قد تقدم باحتجاج لنظيره الإفريقي ضد تعيين جاسامًا حكمًا لمباراة الغد.

وقال كيروش: "فخورون باللعب أمام الكاميرون، ولا مكان للخوف في كرة القدم بل للاحترام، إيتو من أبطال كرة القدم وقد حاولت استعادته في ريال مدريد.. فقط تعليقي أمس كان بخصوص بعض الكلمات التي لا تناسب كرة القدم".

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