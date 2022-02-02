عقيلة صالح يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آخر المستجدات في البلاد

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بمكتبه في مدينة القبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، حيث بحث اللقاء آخر المستجدات السياسية في البلاد.

وأكد المستشار عقيلة صالح خلال اللقاء، على "أننا نريد رئيس حكومة لكل الليبيين" مشيراً إلى استمرار المشاورات مع مجلس الدولة في عدد من المسارات، وأهمها مسار تعديل الإعلان الدستوري والحكومة الجديدة، مجدداً رفضه الإملاءات الخارجية والتدخل الخارجي، وذلك بحسب الصفحة الرسمية لمجلس النواب عبر "فيسبوك".

كما شدد رئيس مجلس النواب على الاستمرار في دعم العملية الانتخابية، وإجراء الانتخابات كونها الحل الأمثل للأزمة الليبية عقب إزالة العوائق التي قدمتها المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.

ومن جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا على دعم الاتحاد الأوروبي لإرادة الشعب الليبي، كما أكد على دعم قرارات مجلس النواب.

وفي وقت سابق، التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة السفير الجزائري لدى ليبيا السيد سليمان شنين، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد السفير الجزائري على موقف الجزائر الداعم لمجلس النواب بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في البلاد، واحترامها لحق الشعب الليبي في اختيار من يمثله، ودعم كافة قرارات مجلس النواب الليبي.

وفي وقت سابق، طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، النائب العام، بالتحقيق في تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في جلسة يوم الإثنين.

وقال صالح خلال الجلسة: ”تم تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في الجلسة“.

وأضاف أن ”تأخير الرحلة من مطار معيتيقة إلى مطار طبرق، كان لأسباب غير قانونية“، محذرا من أن ”هذا العمل يمس بالأمن القومي وبوحدة البلاد“.