الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عقيلة صالح يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آخر المستجدات في البلاد

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بمكتبه في مدينة القبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، حيث بحث اللقاء آخر المستجدات السياسية في البلاد.

وأكد المستشار عقيلة صالح خلال اللقاء، على "أننا نريد رئيس حكومة لكل الليبيين" مشيراً إلى استمرار المشاورات مع مجلس الدولة في عدد من المسارات، وأهمها مسار تعديل الإعلان الدستوري والحكومة الجديدة، مجدداً رفضه الإملاءات الخارجية والتدخل الخارجي، وذلك بحسب الصفحة الرسمية لمجلس النواب عبر "فيسبوك".

كما شدد رئيس مجلس النواب على الاستمرار في دعم العملية الانتخابية، وإجراء الانتخابات كونها الحل الأمثل للأزمة الليبية عقب إزالة العوائق التي قدمتها المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.

ومن جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا على دعم الاتحاد الأوروبي لإرادة الشعب الليبي، كما أكد على دعم قرارات مجلس النواب.

وفي وقت سابق، التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة السفير الجزائري لدى ليبيا السيد سليمان شنين، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد السفير الجزائري على موقف الجزائر الداعم لمجلس النواب بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في البلاد، واحترامها لحق الشعب الليبي في اختيار من يمثله، ودعم كافة قرارات مجلس النواب الليبي.

وفي وقت سابق، طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، النائب العام، بالتحقيق في تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في جلسة يوم الإثنين.

وقال صالح خلال الجلسة: ”تم تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في الجلسة“.

وأضاف أن ”تأخير الرحلة من مطار معيتيقة إلى مطار طبرق، كان لأسباب غير قانونية“، محذرا من أن ”هذا العمل يمس بالأمن القومي وبوحدة البلاد“.

عقيلة صالح ليبيا خوسيه ساباديل الاتحاد الأوربي سفير الاتحاد الاوربي مدينة القبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة: ارتفاع درجات الحرارة وانعدام فرص سقوط الأمطار

جهات التحقيق تستمع لأقوال شريف عامر فى قضية «المحلل الشرعى»

منها تخفيض أسعار تحليل الـ«PCR».. «الوزراء» يوافق على 5 قرارات مهمة

سفيرنا بالكاميرون يفجر مفاجأة عن استشفاء لاعبى المنتخب بـ«جرادل»

«يُصاحبها رياح شديدة».. خريطة سقوط الأمطار المتوقعة يومى الخميس والجمعة

هل أجاز شيخ الأزهر للرجل «ضرب زوجته»؟ تصريحات الإمام الأكبر كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

صور

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» في معرض الكتاب

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم الصيادين قبالة بحر غزة