التجمد يخيم على تكساس.. وتخوفات من أضرار كارثية تلحق بشبكات الكهرباء

أكدت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن ولاية تكساس الأمريكية تستعد لحالة تجمد جديد مع توقع عاصفة شديدة تجتاح الولايات المتحدة.



ويتوقع خبراء الأرصاد تساقط الثلوج والجليد من جبال روكي إلى الغرب الأوسط بعد عام من عاصفة شتوية قاسية، وسط توقعات أن يكون للعاصفة آثار كارثية على شبكة الكهرباء.



وأشارت الوكالة، إلى أنه من المتوقع أن تؤثر عاصفة شتوية كبيرة على مساحة شاسعة من الولايات المتحدة مع بدء تساقط ثلوج كثيفة في جبال روكي والأمطار المتجمدة في أقصى الجنوب مثل تكساس قبل أن يصل الثلج والجليد إلى الغرب الأوسط.



وتابعت أن هذه التوقعات تأتي بعد قرابة عام من عاصفة شتوية أخرى دمرت شبكة الكهرباء في تكساس، وتسببت في مقتل المئات.



وقدم حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، إحاطة حول الاستعدادات الحكومية، على الرغم من أن التوقعات هذا الأسبوع لا تتطلب درجات حرارة شديدة البرودة مطولة وواسعة النطاق كما شوهد في فبراير 2021.



وأكدت الوكالة أن ساعات وتحذيرات العواصف الشتوية غطت مساحة واسعة من الولايات المتحدة من إل باسو تكساس، وعبر الغرب الأوسط وأجزاء من الشمال الشرقي إلى برلنجتون، فيرمونت، لافتة إلى أن العاصفة تأتي في أعقاب موجة عاصفة شديدة تسببت في حدوث عاصفة ثلجية في أجزاء كثيرة من الساحل الشرقي يوم السبت.



وأضافت أنه خلال العاصفة التي استمرت عدة أيام هذا الأسبوع، قد تشهد بعض المناطق مزيجًا من الأمطار والأمطار المتجمدة قبل أن تتحول إلى ثلوج.



وفي ذات السياق، قال مارتي راوش، خبير الأرصاد الجوية في خدمة الطقس الوطنية «NWS» في كوليدج بارك بولاية ماريلاند: "سيكون نظامًا فوضويًا للغاية وسيجعل السفر صعبًا للغاية".