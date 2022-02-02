الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التجمد يخيم على تكساس.. وتخوفات من أضرار كارثية تلحق بشبكات الكهرباء

التجمد يخيم على تكساس
التجمد يخيم على تكساس

أكدت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن ولاية تكساس الأمريكية تستعد لحالة تجمد جديد  مع توقع عاصفة شديدة تجتاح الولايات المتحدة.


ويتوقع خبراء الأرصاد تساقط الثلوج والجليد من جبال روكي إلى الغرب الأوسط بعد عام من عاصفة شتوية قاسية، وسط توقعات أن يكون للعاصفة آثار كارثية على شبكة الكهرباء.


وأشارت الوكالة، إلى أنه من المتوقع أن تؤثر عاصفة شتوية كبيرة على مساحة شاسعة من الولايات المتحدة مع بدء تساقط ثلوج كثيفة في جبال روكي والأمطار المتجمدة في أقصى الجنوب مثل تكساس قبل أن يصل الثلج والجليد إلى الغرب الأوسط.


وتابعت أن هذه التوقعات تأتي بعد قرابة عام من عاصفة شتوية أخرى دمرت شبكة الكهرباء في تكساس، وتسببت في مقتل المئات.


وقدم حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، إحاطة حول الاستعدادات الحكومية، على الرغم من أن التوقعات هذا الأسبوع لا تتطلب درجات حرارة شديدة البرودة مطولة وواسعة النطاق كما شوهد في فبراير 2021.


وأكدت الوكالة أن ساعات وتحذيرات العواصف الشتوية غطت مساحة واسعة من الولايات المتحدة من إل باسو تكساس، وعبر الغرب الأوسط وأجزاء من الشمال الشرقي إلى برلنجتون، فيرمونت، لافتة إلى أن العاصفة تأتي في أعقاب موجة عاصفة شديدة تسببت في حدوث عاصفة ثلجية في أجزاء كثيرة من الساحل الشرقي يوم السبت.


وأضافت أنه خلال العاصفة التي استمرت عدة أيام هذا الأسبوع، قد تشهد بعض المناطق مزيجًا من الأمطار والأمطار المتجمدة قبل أن تتحول إلى ثلوج.


وفي ذات السياق، قال مارتي راوش، خبير الأرصاد الجوية في خدمة الطقس الوطنية «NWS» في كوليدج بارك بولاية ماريلاند: "سيكون نظامًا فوضويًا للغاية وسيجعل السفر صعبًا للغاية".

الولايات المتحدة الكهرباء الطقس الامطار شبكة الكهرباء عواصف تساقط الثلوج الجنوب العاصفه الساحل خبراء الارصاد ولاية تكساس درجات حرارة عاصفة ثلجية ولاية ماريلاند

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة: ارتفاع درجات الحرارة وانعدام فرص سقوط الأمطار

مصادر بـ«التعليم» تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

جهات التحقيق تستمع لأقوال شريف عامر فى قضية «المحلل الشرعى»

منها تخفيض أسعار تحليل الـ«PCR».. «الوزراء» يوافق على 5 قرارات مهمة

سفيرنا بالكاميرون يفجر مفاجأة عن استشفاء لاعبى المنتخب بـ«جرادل»

«يُصاحبها رياح شديدة».. خريطة سقوط الأمطار المتوقعة يومى الخميس والجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

صور

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» في معرض الكتاب

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم الصيادين قبالة بحر غزة