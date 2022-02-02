الأربعاء 02 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هيئة الأوقاف تواصل إنجازاتها في الاستثمار وتحقق رقمًا قياسيًّا في الإيرادات

الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله حسن

صرح الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأن هيئة الأوقاف تواصل إنجازاتها في مجال الاستثمار وتحقيق الأرباح والإيرادات، حيث حققت رقمًا قياسيًّا جديدًا في التحصيل خلال شهر يناير 2022م بلغ ( 156 ) مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 12 مليونًا عن نفس الشهر من العام الماضي، وتقدر بنحو ( 37 ) مليونًا عن نفس الشهر من العام قبل الماضي.

وأوضح حسن أن إجمالي ما حققته هيئة الأوقاف من إيرادات وأرباح استثمارية خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي من يوليو 2021م حتى يناير 2022م ( 1,056,516,708 ) جنيه، بزيادة تقدر بنحو (110,484,203) جنيهات، عن العام الماضي بنسبة ( 11,7% ) وزيادة تقدر بنحو ( 273,201,530 ) جنيهًا عن العام قبل الماضي بنسبة ( 34,9% ).

كان الدكتور محمد مختار جمعة، في تصريحه لـ" الدستور" كشف عن حصاد هيئة الأوقاف المصرية، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021- 2022، والتي بلغت مليار جنيه.

وأوضح وزير الأوقاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الهيئة استطاعت أن تحقق أعلى إيرادات منذ  تأسيسها في النصف الأول من العام المالي، حيث وصلت إيراداتها خلال 6 أشهر إلى ما يزيد على مليار جنيه، لافتًا إلى أن هيئة الأوقاف حصّلت بنهاية عام 2021، 900 مليون و299 ألفًا و260 جنيهًا، وهي أعلى حصيلة إيرادات للهيئة منذ إنشائها.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الهيئة حققت في عام 2014 - 2015، إيرادات بقيمة 629 مليون جنيه، حتى وصلت قيمة التحصيلات في العام المالي 2020- 2021، إلى 387 مليونا و619 ألف جنيه بزيادة قدرها 256 ألفًا وبنسبة بلغت 188%.

عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف هيئة الأوقاف مجال الاستثمار الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف

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