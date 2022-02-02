الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بالتزامن مع معرض الكتاب.. كيف تساعد ابنك المراهق على حب القراءة؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تشهد مصر هذه الأيام واحدة من أهم الفعاليات الثقافية الهامة في تاريخ الدول العربية بشكل عام، وهي الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ويحرص المعرض على بث قيم التعاون والتعريف بأهمية القراءة للجميع في مختلف المراحل السنية، لا سيما مرحلة المراهقة.

فإذا كنت تريد اصطحاب ابنك المراهق إلى معرض الكتاب، فهذه عدد من النصائح التي تساعدك على احتيار الكتب المناسبة له، والتي تحثه من خلالها على حب القراءة وذلك بحسب ما ورد في موقع "understood".

ربط القراءة بشغف ابنك المراهق:

الأطفال في هذه المرحلة العمرية لديهم عدد من الاهتمامات المختلفة، وبصفتك أب، أو أم لا يجبب أن تنكر على المراهق اهتماماته بل ساعده على التعمق فيها، فحتى إن كنت ترى أن هذه الاهتمامات مضرة له، فاجعله يكتشف ذلك بنفسه، ويتعرف على المشاكل التي يمكن أن تواجه من خلال القراءة والتعمق أكثر في هذا الموضع.

اصطحبه معك في جولة شراء الكتب:

لا تحاول أن تفرض رأيك بأي حال من الأحوال لأن هذا لا يجني الثمار المرجوة من وراء حثه على القراءة، اصطحبة معك في الجولة التي تقوم فيها بشراء الكتب وأخبره برغبتك في الوصول معًا إلى تجربة قراءة ممتعة.

ناقشه في موضوعات الكتب:

عندما تستقران معًا حول الكتاب الذي يمكن أن يقرأه ابنك خلال هذه الفترة، حددا معًا المدة التي يتمكن خلالها من إنهاء هذا الكتاب، واعقدا جلسة للمناقشة حول الأفكار التي يدور فيها الكتاب، ومدى اقتناع كليما بها.

لا تسخر من آرائه:

مهما كانت هذه الآراء بعيدة عن المنطق أو فيها من المراهقة ما يحول دون اقتناعك بها فلا تحاول أبدًا أن توحي لابنك بهذا لأنه سوف يصاب بالإحباط ولن يتمكن من التحدث إليك بأريحية مرة أخرى، وسوف تفقد رغبته في القراء والتحدث إليك في آن واحد.

معرض القاهرة الدولي للك القراءة المرأة الكتاب أبوظبي الدولي للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

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