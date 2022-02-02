حبس الشابين المتهمين بنشر صور «هايدى» ضحية الابتزاز الإلكترونى

قرر المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، حبس الشابين المتهمين بنشر صور خادشة للطالبة "هايدي" ضحية الابتزاز الإلكتروني، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول "هايدى. ش" 16 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى مقيمة عزبة الحاج على دائرة مركز شرطة أولاد صقر، جثة هامدة، وذلك إثر تناولها قرصا ساما من الأقراص التي تُستخدم في حفظ حبوب الغلال.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، فيما اتهمت أسرة الطالبة "هايدي" سيدة ونجلتها جيرانهم في المسكن بالحصول على صور خاصة لنجلتهم وإرسالها لشابين بمدينة صان الحجر، قاما على أثر ذلك بنشر الصور على صفحات التواصل الاجتماعى وابتزاز الطالبة، فتخلصت من حياتها.