الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس الشابين المتهمين بنشر صور «هايدى» ضحية الابتزاز الإلكترونى

هايدي
هايدي

قرر المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، حبس الشابين المتهمين بنشر صور خادشة للطالبة "هايدي" ضحية الابتزاز الإلكتروني، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول "هايدى.  ش" 16 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى مقيمة عزبة الحاج على دائرة مركز شرطة أولاد صقر، جثة هامدة، وذلك إثر تناولها قرصا ساما من الأقراص التي تُستخدم في حفظ حبوب الغلال.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، فيما اتهمت أسرة الطالبة "هايدي" سيدة ونجلتها جيرانهم في المسكن بالحصول على صور خاصة لنجلتهم وإرسالها لشابين بمدينة صان الحجر، قاما على أثر ذلك بنشر الصور على صفحات التواصل الاجتماعى وابتزاز الطالبة، فتخلصت من حياتها.

حبس طالبة هايدى صور خادشة التحقيقات طلب ضحية الابتزاز الإلكترونى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

هل أجاز شيخ الأزهر للرجل «ضرب زوجته»؟ تصريحات الإمام الأكبر كاملة

سفيرنا بالكاميرون يفجر مفاجأة عن استشفاء لاعبى المنتخب بـ«جرادل»

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

تطور جديد بواقعة «طفل النافذة» في عين شمس

محمد الباز يكشف السبب الخفي وراء اتهامات السوشيال لوزيرة الصحة بالفساد

مفاجأة.. معامل الكاميرون ترفض إجراء مسحات كورونا للاعبى منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم الصيادين قبالة بحر غزة

فلسطين: الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ33

الأحد.. إسرائيل تلغي شرط تصريح المرور الصحي لكورونا لارتياد عدة أماكن