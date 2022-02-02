لمنع تسلل عصابات داعش.. تعزيز الشريط الحدودي العراقي- السوري

كشفت هيئة الحشد الشعبي العراقي في بيان لها، اليوم الأربعاء أنها قامت بإنشاء سواتر ترابية وخندق وكاميرات حرارية متطورة لمنع تسلل عصابات داعش الارهابية، وفق لقناة السومرية نيوز العراقية.

وأشارت قيادة عمليات الأنبار للحشد في بيان، أن “الحشد عزز الشريط الحدودي السوري العراقي بسواتر ترابية وخندق وكاميرات حرارية متطورة فضلاً عن نشر مفارز ونقاط أمنية بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية المتواجدة ضمن قاطع المسؤولية”.

وأشار البيان إلى أن هذه الاجراءات تأتي لمنع تسلل عصابات داعش الإرهابية إلى داخل الأراضي العراقية”.



وكان قد حذر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي من الحدود العراقية السورية التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج التي تسعى إلى تكريس الفوضى في العراق من دفع الثمن.



وزار رئيس الحكومة العراقية، والقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، منطقة الشريط الحدودي مع سوريا.

وقال الكاظمي من هناك إنّ "زيارتنا اليوم تأتي للإشراف المباشر على الإجراءات والاحتياطات المعمول بها من قبل أبطالنا في القوات الأمنية والعسكرية"، مضيفاً أنّ "حضورنا لهذا المكان تأكيد لحضور الدولة القوي، وجاهزية قواتنا المسلحة للتصدّي لأي محاولة تستهدف العبث بأمن بلدنا واستقراره".

وتابع: "استمعنا إلى الإيجاز الأمني، وأنا على اطلاعٍ مباشر ومتابعة يوميّة لتطوّرات الأحداث المختلفة، وكلّي ثقة بقدراتكم وعزيمتكم على حماية العراق والعراقيين، والتصدي لحماقات إرهابيي الخارج والداخل، الساعين إلى تكريس الفوضى، وتقويض مؤسسات الدولة، لمصالحهم الشخصيّة، لكن خاب فألهم".

وتوجّه الكاظمي لإرهابيي تنظيم "داعش" قائلاً: "لا تجرّبونا فقد حاولتم كثيراً وفشلتم، وستحاولون كثيراً وستفشلون. تعلمون جيّداً أننا نلاحقكم، داخل العراق وخارجه، وتعلمون جيّداً أنّ دم العراقيّين بالنسبة إلينا غالٍ جدّاً، وستدفعون ثمن كل حماقةٍ ارتكبتموها".

وكرّر تحذيره: "أنتم مجموعة عصابات لا مكان لكم بيننا، هذا قرارنا وقرار كل عراقيٍّ شريف قبل أن يكون قرار الدولة والحكومة والمؤسّسة الأمنية. لن نقبل إلّا بالقضاء عليكم، وحماية أرضنا وأعراضنا".