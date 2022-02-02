تجديد حبس شخصين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة بالقليوبية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبين القناطر الجزئية بالقليوبية، حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامهما باتخاذ مسكنهما وكرًا لتصنيع الأسلحة بكافة أنواعها.

تلقى اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام شخصين تحويل مسكنهما كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة بدون ترخيص.

جرى لإخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية، وعقب تقنين الاجراءات بقيادة المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر ومعاونة النقباء محمد حشاد ومحمد جمال تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.

وعُثر داخل المسكن على (2 بندقية آلية - 8 بنادق خرطوش - 4 طبنجات معدلة - فرد محلى – عدد من الطلقات النارية - أجزاء أسلحة - أدوات التصنيع – مبلغ مالى).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والمبلغ المالى من متحصلات البيع.