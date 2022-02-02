الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة 3 وتردد القنوات العارضة

مسلسل أبو العروسة
مسلسل أبو العروسة

مواعيد وقنوات عرض مسلسل أبو العروسة 3 من الكلمات البحثية التي تلقى رواجًا عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة عقب بدء عرض الحلقات في 29 يناير الماضي عبر شاشة مجموعة قنوات Dmc.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير تردد القنوات الناقلة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل أبو العروسة 3

بدأت مجموعة قنوات DMC التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الموسم الثالث من مسلسل أبو العروسة الذي لاقى ردود أفعال هائلة أثناء عرض الموسم الأول والثاني، وذلك نظرًا لقرب الأحداث والشخصيات من الواقع الذي يعيشه الكثير من المصريين.

يعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة دي إم سي في تمام الساعة الثامنة مساءا ويعاد مرتين الأولى الساعة الثانية صباحا والثانية الثانية عشرة ظهرا.

وتعرض شاشة قناة دي إم سي دراما المسلسل في تمام الساعة الحادية عشر مساءا ويعاد الساعة الثامنة صباحا والربع عصرا وتنوعت مواعيد عرضه ليتمكن كافة المشاهدين في متابعة أحداثه في المواعيد المناسبة لهم.

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تردد القنوات الناقلة لمسلسل أبو العروسة

يعرض الموسم الثالث من مسلسل أبو العروسة على شاشة مجموعة قنوات DMC عبر الإحداثيات التالية:-


تردد قناة DMC

  • القمر الصناعي : نايل سات.
    التردد 12092.
    معدل الترميز : 5/6.
    استقطاب : أفقي.
    معدل الترميز: 27500

تردد قناة DMC دراما

  • القمر الصناعي : نايل سات.
    التردد : 11449.
    استقطاب: أفقي.
    معامل تصحيح الخطأ " 4/3.
    معدل الترميز 27500.

وذلك للحصول على أفضل صوت وصورة بتقنية HD عالية الجودة طوال ساعات بث القناة حيث يعرض المسلسل في 6 أوقات مختلفة من اليوم ليتمكن الراغبين في متابعة أحداث المسلسل الذي يلقى رواجا كبيرا بين عاشقي الدراما المصرية.

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تردد قنوات عرض مسلسل أبو العروسة


مسلسل أبو العروسة

يرغب الملايين من المصريين في معرفة مواعيد وقنوات عرض مسلسل أبو العروسة 3 الذي تم إنتاج الموسم الأول والثاني له في عام 2017 ولقي ردود أفعال هائلة بين الجمهور المصري والعربي مما دفع شركة الإنتاج الموسم الثالث في عام 2021 ليتم عرضها خلال العام الجاري 2022.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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