الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل أسباب استبعاد «مسلم» من أغاني مسلسل «عودة الأب الضال»

مسلم
مسلم

استبعد مخرج مسلسل "الأب الضال" أحمد عبدالعال، أغاني مطرب المهرجانات مسلم من العمل، بعدما اعترضت نقابة المهن الموسيقية التي أرجعت ذلك لأسباب أخلاقية. 

وعلمت «الدستور»، أن استبعاد مسلم من المسلسل جاء لأسباب أخلاقية حيث أنه هارب من التجنيد، ولا يملك شهادة إنهاء الخدمة العسكرية، ومشاركته غير قانونية.

وقام مخرج العمل باستبعاد صوت مسلم تمامًا من أغاني المسلسل وهم أربعة، ليقوم بغنائهم حودة بندق بدلا منه بشكل كامل، ويخرج مسلم تمامًا من صناعة العمل الدرامي، ويأتي ذلك عقب أيام من حفل زفافه الذي حضره عدد كبير من مطربي المهرجانات بالإضافة إلى مطربين آخرين.

وكان المطرب ومؤدي المهرجانات «مسلم»، علّق على تواجد اسمه ضمن الفنانين المدرجين على قائمة الممنوعين من الغناء بعد قرار نقابة الموسيقيين، بسبب بعض الأوراق التي يحاول تجهيزها الآن، موضحًا أنه غنى تترات مثل تتر مسلسل «موسى» وفيلم «ماكو»، لافتًا إلى أنه مغنى في الأوبرا منذ أن كان عمره 8 سنوات.

وتدور أحداث «عودة الأب الضال» حول رجل أعمال ثرى «بيومي فؤاد» الذي يمتلك فندق كبير، ويقع في أزمة، ولكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة، وفى نفس الوقت تحاول أكثر من سيدة الزواج من بيومى للنصب عليه والاستيلاء على الفندق.

«عودة الأب الضال»

مسلسل «عودة الأب الضال» تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، أوتاكا، رانيا الخطيب، نيفين محمد وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

ومن أبرز الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف في المسلسل أحمد فهمى، حمادة هلال، هشام ماجد، محمد عبد الرحمن توتا، انتصار، شيماء سيف، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامح حسين، يوسف إسماعيل، ايمان السيد وغيرهم، حيث يظهر كل فنان في حلقة من حلقات العمل وتحدث بينه وبين بيومى فؤاد عدد من المواقف الكوميدية.

نقابة الموسيقيين الموسيقيين هشام ماجد محمد عبد الرحمن تتر مسلسل محمد ثروت الموسيقى نقابة المهن الموسيقية المطر المهن الموسيقية الخدمة العسكرية الفنان مطربي المهرجان مطرب المهرجانات

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