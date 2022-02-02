ارتفاع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز في يناير إلى 11 مليون برميل

خلصت حسابات أجرتها رويترز استنادا إلى تقرير لـ"إنترفاكس" اليوم الأربعاء، نقل بيانات لوزارة الطاقة إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع في يناير إلى 11 مليون برميل يوميا من 10.90 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وقالت إنترفاكس إن إجمالي إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 46.53 مليون طن الشهر الماضي ارتفاعا من 46.11 مليون في ديسمبر.

وقد تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي، في الوقت الذي تعاني منه أوروبا من أسوأ أزمة طاقة منذ عقود.

وأشارت وكالة “بلومبرج” للأنباء، إلى أن إنتاج وصادرات الغاز الطبيعي الروسي تخضع لمتابعة دقيقة من جانب المتعاملين في السوق وصناع السياسة الأوروبية، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة خلال الشتاء الحالي، ما ساهم في ارتفاع معدل التضخم وأزمة نفقات المعيشة في أوروبا.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن القيود التي فرضتها شركة “جازبروم” الروسية المحتكرة لتصدير الغاز الطبيعي الروسي على صادراتها خلال الشهور الماضية كانت من بين أسباب أزمة الطاقة في أوروبا.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها ربع السنوي الصادر الإثنين، أنها تتوقع وصول إنتاج روسيا خلال العام الحالي إلى 763 مليار قدم مكعبة، لتكون أكبر كمية تنتجها روسيا سنويًا منذ أكثر من 30 عاما.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وسط انخفاض الإمدادات الروسية مجددا، فيما استمرت التوترات على خلفية أزمة أوكرانيا حتى في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى حل دبلوماسي للأزمة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء الخميس.

وأسهمت الإمدادات المحدودة من أكبر مصدر غاز طبيعي لأوروبا في انخفاض مستويات المخزون بصورة خطيرة في القارة، وتسببت في رفع الأسعار لمستويات قياسية.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز بنسبة 2.9 في المائة لتوقف تراجعات سابقة.