الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسيوط تستقبل فريق عمل الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه «IWSSTA»

جانب من الجولة
جانب من الجولة

استقبل اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أعضاء فريق عمل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA"  والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي ضم الوفد عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية والسيدة " كاثلين كيريش" المسئول الهندسي ومسئول تكامل المناخ بالوكالة الأمريكية.
كما حضر اللقاء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بديوان عام المحافظة والذي رحب بهذا التعاون المثمر الواضح بمراحل تنفيذ مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه " IWSSTA " بمحافظة أسيوط، بمختلف المجالات التنموية للمياه لتحقيق طفرة تنموية تتسق مع رؤى القيادات السياسية والفكر التنموي المنبثق من  الأهداف التنموية لخطة مصر 2030.
عقب اللقاء بدأ فريق عمل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه " IWSSTA "  بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال التنفيذية الجارية لإقامة المعمل المركزى بمحطة مياه التشيكى المرشحة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيها شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية، بهدف إجراء كافة التحاليل المعملية، ليصبح المعمل المركزى معمل مرجعى على مستوى جميع مناطق الشركة من ناحية، وعلى مستوى محافظات الصعيد من ناحية أخرى، بإحتوائه على عدد (3) معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية، معمل الكيمياء غير العضوية (Inorganic Laborato، المعمل الميكروبيولوجى)، والمجهزة بأحدث أجهزة ومعدات القياس لتنقية مياه الشرب وإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة طبقا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب التى تقرها منظمات الصحة الدولية فى قرار وزارة الصحة رقم458 لسنة 2007.
عقب ذلك جولة تفقدية لبعض المشروعات الجارى تنفيذها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للإطمئنان على سلامة سير الأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها والتى من بينها  التعرف على  مشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي بقري دير درنكة ودرنكة الجديدة  والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه، حيث أن المشروع يضم  عدد (3) محطات رفع (محطة دير درنكة الفرعية ، محطة رفع دير درنكة المدمجة ، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية ) ، و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار، 9 كيلو متر طولي خطوط الطرد ، وعدد 3 آلاف وصلة منزلية، بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيها لتحقيق استفادة لــ 8 آلاف نسمة فضلا عن 400 ألف زائر سنويا لمسار العائلة المقدسة.
للإطمئنان على سلامة سير العمل بتلك المشروعات و تحقيق أفصي استفادة ممكنة يعود مردودها الإيجابي على المواطن الأسيوطى في مثل هذا المجال الخدمي الذي لا يمكن الاستغناء عنه،  آملين أن يثمر هذا التعاون  بين الشركة وكافة الجهات التمويلية إلى تحسين كفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق أطول استدامة لمختلف المشروعات القائمة بقطاعي المياه والصرف الصحي بــكافة أرجاء المحافظة.

الوادي الجديد اسيوط المركزى محافظة وزارة الصحة مشروعات مياه الشرب محافظ أسيوط مياه الشرب والصرف الصحي محافظة أسيوط مسار العائلة المقدسة محافظات الصعيد اللواء عصام سعد الوكالة الأمريكية للتنمية

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وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

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