الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملات موسعة لإزالة 102 حالة تعدٍ على المجارى المائية ونهر النيل

إزالة موسعة للتعديات
إزالة موسعة للتعديات

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية.

توفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة  102 حالة تعدٍ فى نطاق محافظات "سوهاج - أسيوط - الدقهلية - دمياط - البحيرة - الغربية"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية. 


سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات

من جهته، قال المهندس سامي الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من كافة أشكال وأحجام التعديات، وأنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات ، مشيراً إلى إصدار أوامر يومية للتشغيل والصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا مخالفات أو ملوثات.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لـ "الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة لذلك.

كذلك أشار رئيس الإدارة المركزية، إلى اختلاف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والمجارى المائية،  والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل، لافتًا إلى قيام المخالفين بردم كسر طوب أو مخلفات العملية الزراعية.

البحيرة وزارة القوات المسلحة حملات إزالة مخالفات أراضي النيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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