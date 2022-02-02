الولايات المتحدة.. مقتل تلميذ وإصابة آخر بإطلاق نار قرب مدرسة

أعلنت شرطة مدينة ريتشفيلد بولاية مينيسوتا الأمريكية عن مقتل تلميذ وإصابة آخر في حادث إطلاق النار قرب مدرسة في المدينة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الإخبارية الفرنسية، قالت الشرطة إن مجهولا أطلق النار بالقرب من المدرسة، حيث عثر عناصر الشرطة بعد وصولهم إلى المكان على جثة أحد التلاميذ و آخر مصاب بجروح خطيرة بحالة حرجة، فيما تمكن منفذ الهجوم من الفرار من مكان الحادث.

وتقع المدينة بضواحي مدينة مينيابوليس، أكبر مدن الولاية ويبلغ عدد التلاميذ في المدرسة نحو 200.

وعلى صعيد آخر، أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في ميانمار و التي أدت إلى فرار أكثر من 400 ألف شخص من ديارهم منذ الانقلاب.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، في بيان مشترك حول الوضع في ميانمار بمناسبة الذكرى الأولى للانقلاب أصدرته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية ألبانيا و أستراليا و كندا و نيوزيلندا و النرويج و كوريا الجنوبية و سويسرا و المملكة المتحدة .

وجددت الدول الكبرى دعوتها إلى الوقف الفوري للعنف وإلى الحوار البناء بين جميع الأطراف لحل الأزمة سلميا.

وناشدت النظام العسكري مجددا لإنهاء حالة الطوارئ على الفور والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا، بمن فيهم الأجانب، وإعادة البلاد بسرعة إلى مسار الديمقراطية.

وأدان البيان بشدة انتهاكات وتجاوزات النظام العسكري لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ضد الروهينجا والأقليات العرقية والدينية الأخرى.

وحثت الدول النظام العسكري على توفير ممر إنساني سريع وكامل بدون عوائق إلى الضعفاء، بما في ذلك لأغراض التحصين ضد كورونا.