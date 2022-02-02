أطعمة ترفع ضغط الدم وأخرى تخفضه

يعد ارتفاع ضغط الدم مرض شائع للغاية ، حيث يصيب 47٪ من البالغين، كما أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى والحالات الصحية الأخرى.

ومع هذه المخاطر يعد التحكم في ارتفاع ضغط الدم ليس أمرًا معقدًا للغاية، وأسهل طريقة للقيام بذلك هي من خلال اتباع نظام غذائي صحي.

وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها لارتفاع ضغط الدم، وفقًا لموقع "iinsider".

ما هى الأطعمة التى تخفض ضغط الدم؟

الأطعمة الصحية للقلب هي تلك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم والدهون المشبعة، وغنية بالألياف والعناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم، المرتبط بخفض ضغط الدم.

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لارتفاع ضغط الدم، فيجب أن يكون معظم طعامك:

الفاكهة

الخضروات

البروتينات الخالية من الدهون مثل السمك الأبيض والدجاج وصدور الديك الرومي

الألبان منخفضة الدسم

فشار (بدون ملح أو زبدة)

المكسرات غير المملحة

التوت

الزبادي

يجب أيضًا الحد من تناول الصوديوم والدهون المشبعة و الأطعمة المصنعة للمساعدة في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم قدر الإمكان.



ما الأطعمة التي يجب تجنبها مع ارتفاع ضغط الدم؟

ينبغي تجنب الأطعمة التي تحتوى على الكثير من الملح والدهون ومن هذه الأطعمة المصنعة والمعلبة:

الرقائق

المخبوزات المحضرة تجاريًا

الشوربات المعلبة

المقبلات المجمدة

المكسرات المملحة

الأطعمة المقلية

اللحوم: اللحوم الحمراء والأسماك المدخنة

الجبن ومنتجات الألبان كاملة الدسم

السمنة

يرتبط ارتفاع ضغط الدم بتناول الملح أو الصوديوم ارتباطًا مباشرًا، مما يؤدي للإصابة بأمراض القلب في النهاية لذلك يجب على جميع البالغين الحد من تناول الصوديوم إلى 2300 مجم يوميًا، ويجب ألا يتجاوز الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم 1500 مجم.