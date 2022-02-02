الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سفير مصر بالكاميرون: 3 طائرات ستصل لدعم المنتخب بالمشجعين

سفير مصر في الكاميرون
سفير مصر في الكاميرون السفير مدحت المليجي

قال سفير مصر في الكاميرون السفير مدحت المليجي إن هناك 3 طائرات ستصل لدعم المنتخب تحمل 800 مشجع.

وطالب المليجي - في مداخلة لبرنامج "كلمة أخيرة" على قناة أون الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي - الجماهير بعدم الاستسلام للاستفزازات، وعدم القيام بأي استفزازات، لافتا إلى أن الكاميرون تعهدت باتخاذ إجراءات لمنع حدوث أي كوارث تدافع، مثل ما حدث في السابق من تهور من بعض الأشخاص غير المسؤولين الذين فتحوا الأبواب للجماهير للدخول دون تذاكر ما أدى لوقوع مشاكل.

وكشف مدحت المليجي أنه تم تبادل وجهات النظر والتباحث مع وزير الداخلية الكاميروني لتخصيص ممر خاص للجماهير المصرية، موضحًا أن الكاميرون كانت بها عدد كبير من المصريين ولكن بسبب أزمة كورونا عاد كثير منهم وتبقى حوالي ألف شخص وكلهم منضبطون ولا يوجد أي شخص في السجون.

وعن تصريحات رئيس اتحاد الكرة في الكاميرون صامويل إيتو "إنها الحرب"، قال إن "هذه التصريحات للاستهلاك المحلي وهي مجرد تصريحات إعلامية والكلمة باللغة الفرنسية يقصد بها الحرب وأيضا الصراع والتنافس".

وعلى صعيد آخر، كشف الدكتور إيهاب الكومي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، أن كل المعامل الموجودة في الكاميرون رفضت إجراء مسحة للمنتخب المصري لكرة القدم، والتي يتم إجراؤها بخلاف مسحات الاتحاد الأفريقي.

وأضاف الكومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كل المعامل الكاميرونية رفضت إجراء المسحة، إلا معمل وحيد وافق مقابل 180 دولارا للمسحة الواحدة، وعندما وافقت البعثة المصرية، رفض المعمل إجراؤها.

ولفت الكومي، إلى أنه يتم إجراء مسحات طبية لجميع لاعبي المنتخب يوميا، بواسطة الفريق الطبي للمنتخب، وتبين سلبية جميع عينات بعثة المنتخب المصري في الكاميرون.

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