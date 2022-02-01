الثلاثاء 01 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هل تنجح «مصر للألومنيوم» في مواجهة أزمة أسعار الكهرباء؟

مصر للألومنيوم
مصر للألومنيوم

ينتظر العاملون بشركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بدء أعمال خطة التطوير التي أعلنت عنها الشركة.

 وقال المهندس مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، إن العاملين في الشركة يتابعون باهتمام تنفيذ خطة تطوير خطوط الانتاج تزامنًا مع أزمة أسعار الكهرباء، الذي يمثل عائق في سرعة تنفيذ الخطة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مجمع مصنع الألومنيوم تم إنشائه في منطقة صحراوية خاوية تسمى صحراء الهو بمنطقة شمال محافظة قنا بحوالي 55 كيلو متر.

وأكد أن مصنع مصر للألومنيوم يوفر عددًا من الخدمات الاجتماعية للعاملين بها وأهالي المدينة مثل المستشفى والمدرسة. 

وأشار إلي أن أعداد العمالة بالمصنع بلغت 12 ألف عامل حيث وفر المصنع عدد كبير من فرص العمل سواء في الصعيد أو وجه بحري وهو ما يوضح حجم التنمية.

مصر وزارة تعليم محافظة عمل خبراء مستوى مصنع اجتماع المنتخب مجتمع

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

مفاجأة.. معامل الكاميرون ترفض إجراء مسحات كورونا للاعبى منتخب مصر

أول قرار من كارتيرون عقب خروج الزمالك من كأس الرابطة المصرية

«الصحة» تكشف سبب تغيير بروتوكول علاج كورونا وأعراض أوميكرون

مصادر بـ«التعليم» تكشف حقيقة مد إجازة منتصف العام حتى 26 فبراير

القائمون على تنفيذ مراكز إسعاف فى قرى «حياة كريمة» لـ«الدستور»: «نؤدى رسالة وطنية»

هبوط أرضى مفاجئ بـ3 مواقع فى أحد شوارع وسط الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. إسرائيل تلغي شرط تصريح المرور الصحي لكورونا لارتياد عدة أماكن

«حالات شاذة».. إلى أين وصلت أزمة «بيجاسوس للتجسس» فى إسرائيل؟

تقرير فلسطينى: 5 شهداء و156 مصابا و258 معتقلا فى سجون الاحتلال خلال يناير الماضى