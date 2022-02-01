هل تنجح «مصر للألومنيوم» في مواجهة أزمة أسعار الكهرباء؟

ينتظر العاملون بشركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بدء أعمال خطة التطوير التي أعلنت عنها الشركة.

وقال المهندس مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، إن العاملين في الشركة يتابعون باهتمام تنفيذ خطة تطوير خطوط الانتاج تزامنًا مع أزمة أسعار الكهرباء، الذي يمثل عائق في سرعة تنفيذ الخطة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مجمع مصنع الألومنيوم تم إنشائه في منطقة صحراوية خاوية تسمى صحراء الهو بمنطقة شمال محافظة قنا بحوالي 55 كيلو متر.

وأكد أن مصنع مصر للألومنيوم يوفر عددًا من الخدمات الاجتماعية للعاملين بها وأهالي المدينة مثل المستشفى والمدرسة.

وأشار إلي أن أعداد العمالة بالمصنع بلغت 12 ألف عامل حيث وفر المصنع عدد كبير من فرص العمل سواء في الصعيد أو وجه بحري وهو ما يوضح حجم التنمية.